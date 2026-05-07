Unwetter-Chaos: Früher Gewitterstart fordert Feuerwehren in Oberösterreich heraus

Gewitterfront sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze im Westen Oberösterreichs

Eine kräftige Gewitterfront hat am Mittwochabend vor allem den Westen Oberösterreichs erfasst und zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Die Gewittersaison hat in diesem Jahr in Oberösterreich damit vergleichsweise früh begonnen.

Besonders betroffen war das Innviertel. Laut Landesfeuerwehrkommando rückten die Feuerwehren dort insgesamt rund 15 Mal aus. Einsätze gab es unter anderem in den Gemeinden Altheim im Bezirk Braunau und Tumeltsham im Bezirk Ried.

In Altheim und Tumeltsham mussten die Einsatzkräfte Keller auspumpen und Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Die Arbeiten dauerten in den Abendstunden an.

Die Gewitterfront zog auch durch den Bezirk Grieskirchen. Dort standen die Feuerwehren insgesamt sechs Mal im Einsatz, unter anderem in Peuerbach und St. Agatha.

Das Landesfeuerwehrkommando beschrieb die Gewitternacht insgesamt als glimpflich verlaufen. Größere Schäden wurden nicht gemeldet, ebenso gab es keine Meldungen über Verletzte.