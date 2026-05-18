Unwetterschäden und schwache Märkte: Steirische Holzindustrie in der Zwickmühle

Angespannte Lage in der steirischen Holzwirtschaft

In den steirischen Wäldern lagern derzeit große Mengen geschlägerten Holzes, die nach einem Schneebruch im Februar 2026 und einem Windwurf im März 2026 angefallen sind. Viele Waldbesitzer verfügen über Holz, das noch nicht abtransportiert oder verkauft ist.

Die Sägewerke in der Steiermark können das anfallende Holz aktuell nur zum Teil abnehmen. Nach vorliegenden Einschätzungen könnte sich die Situation bei den Holz-Abnahmemengen in zwei bis drei Monaten entspannen.

In der Steiermark werden im Schnitt etwa 4,5 Millionen Festmeter Holz pro Jahr geerntet. Gut 80 Prozent dieses Holzes werden im Bundesland selbst verarbeitet. Holz ist im Wald jedoch nicht konservierbar, verliert dort an Qualität, und mit sinkender Qualität geht auch ein niedrigerer Verkaufspreis einher. Zudem verursacht der Borkenkäfer in den betroffenen Wäldern bereits Probleme.

Richard Stralz, stellvertretender Obmann der Fachgruppe Holzindustrie in der Wirtschaftskammer Steiermark, erklärt, die Sägewerke versuchten, sich zumindest immer für ein Quartal mit Holz zu versorgen. Bestehende Lieferverträge würden zu 100 Prozent abgenommen, zusätzliches Holz werde aufgenommen, wenn dies möglich sei. Zugleich wird berichtet, dass die Sägewerke momentan keine weiteren zusätzlichen Mengen abnehmen und verarbeiten können.

Stralz beschreibt die Marktlage für Holz international und in Österreich als schwierig. Seinen Angaben zufolge sind die Absatzmärkte für Holz in Europa, Amerika und Fernost derzeit schwach, im Nahen Osten und in Afrika seien die Märkte zurückgegangen. In diesem Zusammenhang führt er einen Krieg im Iran an. Zudem macht die Holzindustrie eine Flaute in der Baubranche zu spüren; die Bauwirtschaft schwächle seit Jahren, und die Zahl der Baugenehmigungen liege aktuell um 30 bis 40 Prozent unter den guten Jahren.

Es gibt den Vorwurf, die Sägewerkindustrie wolle den Holzpreis drücken. Stralz weist diesen Vorwurf zurück.