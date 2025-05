Unzählige Forderungen und Appelle: So gestaltet sich der Tag der Pflege!

In der aktuellen Diskussion über die zukünftige Gestaltung des Gesundheits- und Pflegewesens in Österreich hat die Caritas einen integrierten Ansatz gefordert. Diese Denkweise umfasst die Verknüpfung von Pflege- und Gesundheitsleistungen, um eine umfassende Versorgung sicherzustellen. In einer Pressemitteilung wurde deutlich, dass es gegenwärtig an abgestimmten Übergängen, einer digitalen Vernetzung und klaren Zuständigkeiten entlang der Versorgungskette mangelt. Um eine optimale Versorgung zu gewährleisten, sollten verschiedene Dienstleistungen wie:

Medizinische Behandlung

Mobile Pflege

Betreuung zu Hause

Tageszentren

Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

nahtlos ineinandergreifen. Wenn die bereitgestellten Leistungen nicht mehr ausreichen, sollte die nächste passende Stufe ohne bürokratische Hürden aktiviert werden.

Die Malteser Care-Plattform hebt die Notwendigkeit hervor, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland gezielt zu rekrutieren. Die bisherigen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Ausbildungsplätze und die Pflegelehre, reichen nicht aus, um den wachsenden Bedarf an Pflegekräften zu decken. In einer offiziellen Mitteilung wurde betont, dass von den zahlreichen angekündigten Erleichterungen bei der Anerkennung von qualifizierten Ausbildungen aus Drittstaaten „gar nichts weitergegangen“ sei.

Die Arbeiterkammer (AK) und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) haben sich auf die Arbeitsbedingungen der rund 180.000 Angehörigen der Pflegeberufe konzentriert. Dazu wurden dringende Verbesserungen gefordert, wie:

Erhöhung des Personalbestands

Bessere Planbarkeit der Arbeitszeiten

Ausgewogenheit zwischen Freizeit und Beruf

Ausreichende Existenzsicherung während der Ausbildung

Der ÖGB hat zudem einheitliche Standards für ganz Österreich und einen ausgebauten flächendeckenden Zugang zu mobilen Diensten, Palliativeinrichtungen und Tageseinrichtungen gefordert.

Die Wirtschaftskammer verfolgt ebenfalls die Interessen der Personenbetreuerinnen und -betreuer. Sie erinnert an die langjährige Forderung, die staatliche Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von monatlich 800 auf 1.450 Euro zu erhöhen. Außerdem sollte die Einkommensgrenze für den vollständigen Bezug dieser Förderung, die seit 2007 bei 2.500 Euro liegt, endlich an die Inflation angepasst werden.

Politische Parteien wie die ÖVP, SPÖ und NEOS sind ebenfalls aktiv geworden. Sie fordern, Pflegeberufe leichter als Schwerarbeit anerkennen zu können, um damit verbundene Vorteile zu schaffen. Die Grünen hingegen betrachten diese Maßnahmen teilweise als unzureichend und fordern umfangreichere Reformen, darunter:

Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich

Bundesweit einheitliche, verbesserte Pflegeschlüssel

Höhere Gehälter für Pflegekräfte

In den Bundesländern finden am kommenden Montag zahlreiche Aktionen und Kundgebungen statt, um Verbesserungen im Pflege- und Gesundheitsbereich zu fordern. Diese Veranstaltungen sollen darauf aufmerksam machen, dass eine umfassende Reform notwendig ist, um die Situation der Pflegekräfte nachhaltig zu verbessern.

Zusammenfassend ist es entscheidend, die verschiedenen Aspekte der Pflege und Gesundheitsversorgung in Österreich anzugehen. Nur durch einen integrativen Ansatz und klare Standards kann eine effiziente und menschenwürdige Pflege gewährleistet werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Anliegen der verschiedenen Akteure gehört und zeitnah umgesetzt werden.