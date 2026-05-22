Unzulässige Werbefassade in Linz: Stadt verlangt Rückbau auf der Landstraße

Stadt Linz verlangt Rückbau von Shopfassade auf der Landstraße

Die Stadt Linz fordert den Rückbau der Fassade eines kürzlich eröffneten Süßigkeitenshops auf der Landstraße. Die Baubehörde stuft die aktuelle Gestaltung als „unzulässige Werbeanlage“ ein, die rasch entfernt werden soll.

Nach Angaben der Stadt wurde die auffällige Fassadengestaltung ohne die dafür erforderliche Genehmigung umgesetzt. Bei einer Überprüfung stellte die Baubehörde fest, dass keine entsprechende Bewilligung vorlag.

Die betroffene Fläche diente ursprünglich als neutraler Hintergrund für kleinteilige Werbung. Nun wird sie als großformatige Werbefläche genutzt, unter anderem mit beleuchteten Plexiglasbalken. Die Fassade weist grelle Pinktöne auf und sticht nach Darstellung der Stadt massiv aus dem gewohnten Erscheinungsbild der Umgebung heraus.

Der für den Fall zuständige Stadtrat Thomas Gegenhuber erklärte in einer Aussendung, die Landstraße sei das Herzstück der Stadt und ein Aushängeschild für Linz. Jede Geschäftseröffnung, die die Innenstadt belebe, werde begrüßt, gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, dass das Ortsbild gewahrt bleibe und alle die gleichen Spielregeln einhalten.

Die Stadt Linz ist bemüht, dass die als unzulässig bezeichnete Werbeanlage rasch entfernt wird. Von dem Unternehmen, das den Süßigkeitenshop betreibt, liegt zu dem Fall keine offizielle Stellungnahme vor.