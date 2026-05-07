Urania Kino Wien: Neuer Schwerpunkt auf Zentral- und Osteuropäisches Kino in Urania CEEnema

Urania Kino in Wien richtet Programm auf Zentral- und Osteuropa aus

Das Urania Kino in Wien stellt sein Programm neu auf und legt den Schwerpunkt künftig auf Filme aus Zentral- und Osteuropa. Die inhaltliche Neuausrichtung soll im Juni starten und unter dem Namen „Urania CEEnema“ firmieren.

Derzeit verkauft das Kino nach eigenen Angaben rund 1.800 Tickets pro Monat. Langfristig soll sich diese Zahl erhöhen.

Neues Konzept „Urania CEEnema“

Mit „Urania CEEnema“ adaptiert das Urania Kino das bisherige Festival-Konzept des Vereins „Let’s CEE“ auf eine ganzjährige Basis. „Let’s CEE“ hat in Wien mehrfach ein Filmfestival organisiert, das Produktionen aus Zentral- und Osteuropa, der Kaukasus-Region und der Türkei gezeigt hat. Künftig sollen diese Inhalte dauerhaft im Urania Kino präsent sein.

Das Angebot wird von der Volkshochschule Urania in Kooperation mit Cineplexx und dem Verein „Let’s CEE“ umgesetzt. Die Bezeichnung „Urania CEEnema“ spielt auf die Abkürzung CEE für Central and Eastern Europe an. Ziel ist es, Filme aus Zentral- und Osteuropa dauerhaft in Wien zu zeigen.

Das tägliche Programm im Rahmen von „Urania CEEnema“ soll jeweils ab 18 Uhr beginnen. Gezeigt werden sollen aktuelle Produktionen, die sich unter anderem mit Migration, Politik, Kultur, Identität, Zusammenleben und ökologischer Verantwortung befassen. Neben Neuerscheinungen sind auch Klassiker und Publikumshits aus Zentral- und Osteuropa vorgesehen.

Mehrsprachige Fassungen und Untertitel

Magdalena Żelasko, Geschäftsführerin des Vereins „Let’s CEE“, kündigt an, dass im Urania Kino Filme in unterschiedlichen Fassungen und Sprachen gezeigt werden sollen. Nahezu jeder Film soll demnach sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch untertitelt sein. Das Angebot soll auch Touristinnen und Touristen den Kinobesuch ermöglichen, wobei der Fokus weiterhin auf dem Wiener Publikum liegt.

Es besteht zudem eine Kooperation des Urania Kinos mit dem „Nonstop-Kino-Abo“. Das Kino teilt sich die Spielstätte mit WienXtra und der Volkshochschule (VHS) Urania. Daniela Ecker-Stepp ist Direktorin der VHS Wiener Urania.

Erwartungen an Besucherzahlen

Christof Papousek, Geschäftsführer der Constantin-Film und Cineplexx-Unternehmensgruppe, erklärt, die derzeitige Auslastung des Urania Kinos sei für den Betrieb ausreichend. Insgesamt verkauft das Haus derzeit etwa 1.800 Tickets pro Monat. Cineplexx verfolgt laut Papousek das Ziel, sich mit dem Urania Kino schrittweise in Richtung 5.000 Tickets pro Monat zu bewegen.

Bezüglich des Zeitpunkts, bis zu dem diese Marke erreicht werden könnte, nennt Magdalena Żelasko den Juli als Orientierung, während Papousek auf den Jänner des folgenden Jahres verweist.

Publikum im Blick

Papousek wird mit dem Wunsch zitiert, insbesondere Wienerinnen und Wiener mit Wurzeln in Zentral- und Osteuropa in die Kinos zu holen. Gleichzeitig betont er, das neue Angebot solle nicht als Arthouse- oder Avantgarde-Segment verstanden werden, sondern im kommerziellen Mainstream positioniert sein.

Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft der Männer sind Vorführungen der beiden Filme „Montevideo, Taste of a Dream“ geplant. Die Produktionen handeln vom Erfolg der Nationalmannschaft des Königreichs Jugoslawien bei der Fußball-WM 1930 in Uruguay und feierten 2010 vor allem in Serbien und darüber hinaus große Erfolge. Papousek äußert die Erwartung, dass diese Filme im Urania Kino gut besucht sein werden.

Während das Kino bereits im Juni mit dem neuen Programm starten will, befindet sich die Website des Projekts „Urania CEEnema“ noch in Ausarbeitung.