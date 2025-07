US-Kongress öffnet Türen für bahnbrechende Stablecoin-Regulierung!

Die Abgeordneten des US-Kongresses haben kürzlich einen bedeutenden Gesetzentwurf verabschiedet, den „Clarity Act“, der darauf abzielt, einen umfassenden Regulierungsrahmen für den gesamten Kryptomarkt zu schaffen. Dieser Gesetzentwurf wird nun dem Senat zur Prüfung vorgelegt und könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die digitale Vermögensbranche haben.

Die Verabschiedung des Gesetzes wird allgemein als ein Meilenstein für die Digitalwährungsbranche angesehen, die seit Jahren auf einer klaren, landesweiten Regulierung drängt. Diese Entwicklung kommt zudem in einem politischen Umfeld, in dem die Kryptowährungsindustrie im letzten Jahr erhebliche Summen in die Wahlen investiert hat, um ihre Interessen zu vertreten. Im Nachgang zu dieser Entscheidung stiegen die Aktien großer Krypto-Unternehmen im nachbörslichen Handel, darunter:

Coinbase: +3,2%

+3,2% Robinhood: +3%

„Die parteiübergreifende Verabschiedung des Genius Act ist ein historischer Moment für digitale Vermögenswerte in den USA“, kommentierte Summer Mersinger, die Chefin des Branchenverbands Blockchain Association. „Erstmals hat der Kongress ein umfassendes Gesetz verabschiedet, das durchsetzbare, maßgeschneiderte Regeln für Stablecoins vorsieht – eine grundlegende Technologie für die Zukunft des Finanzwesens.“ Diese Aussagen reflektieren das wachsende Interesse der Gesetzgeber, den Kryptomarkt strukturiert und sicherer zu gestalten.

Ein zentrales Merkmal des neuen Gesetzes ist die Regulierung von Stablecoins. Stablecoins sind digitale Währungen, die entwickelt wurden, um Stabilität zu bieten, indem sie in der Regel eins zu eins an einen Basiswert, wie zum Beispiel den US-Dollar oder Gold, gekoppelt sind. Das verabschiedete Gesetz fordert von den Anbietern solcher Digitalwährungen, dass sie ihre Token vollständig mit liquiden Mitteln wie Bargeld oder kurzfristigen US-Staatsanleihen unterlegen müssen. Weitere wesentliche Aspekte umfassen:

Monatliche Offenlegung der Zusammensetzung der Reserven der Stablecoin-Anbieter.

Die Einhaltung spezifischer Auflagen zur Sicherstellung der Finanzstabilität.

Laut dem Branchendienst CoinMarketCap.com beläuft sich der Marktwert aller Stablecoins auf etwa 262 Milliarden Dollar. Dies stellt jedoch nur einen kleinen Teil des gesamten Kryptomarktes dar, dessen Volumen schätzungsweise bei 3,8 Billionen Dollar liegt. Die Regulation von Stablecoins wird als entscheidend angesehen, um das Vertrauen in digitale Währungen zu stärken und potenzielle Risiken für Verbraucher und Investoren zu minimieren.

Zusammenfassung

Die Verabschiedung des „Clarity Act“ signalisiert einen bedeutenden Schritt in der Regulierung der Kryptowährungsbranche. Die Einführung von Vorschriften für Stablecoins könnte nicht nur die Marktstabilität fördern, sondern auch das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte stärken. Es bleibt abzuwarten, wie der Senat den Gesetzentwurf prüfen und möglicherweise anpassen wird, aber die Entwicklungen im Bereich der Regulierung zeigen deutlich, dass die Zukunft der Digitalwährungen in den Händen der Gesetzgeber liegt.