US-Militär Intensiviert Angriffe auf Houthis im Jemen – Was das für die Region Bedeutet!

Arabische Medien haben unter Berufung auf Augenzeugenberichte vermeldet, dass Stellungen in der Provinz Sadah im Norden Jemens Ziel von Angriffen wurden. Diese Provinz wird als eine Hochburg der Houthi-Rebellen betrachtet, die aktuell in einem anhaltenden Konflikt mit der Regierung Jemens stehen. In einer weiteren Eskalation behaupteten die Houthis, sie hätten in der vergangenen Nacht, zum vierten Mal innerhalb von 72 Stunden, den Flugzeugträger USS Harry S. Truman angegriffen. Zusätzlich gab es Berichte über Angriffe auf feindliche Kriegsschiffe, die mutmaßlich einen Angriff auf den Jemen geplant hätten. Diese Informationen sind unabhängig zunächst nicht zu verifizieren.

Vor diesen Entwicklungen hatten die Houthis, nach mehr als zwei Monaten Waffenruhe zwischen der islamistischen Hamas und Israel im Gazastreifen, erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee gab bekannt, dass die Rakete abgefangen wurde, bevor sie israelisches Territorium erreichen konnte.

In der Nacht zu Dienstag intensivierte Israel seine Luftangriffe auf Hamas-Positionen im Gazastreifen. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden dabei mehr als 400 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt. Auch diese Zahlen bleiben aufgrund der Instabilität in der Region schwer überprüfbar.

Das US-Militär hat seit Samstag auf Befehl von Präsident Donald Trump massiv militärische Aktionen gegen die Houthi-Stellungen durchgeführt. Berichten zufolge wurden dabei mindestens 53 Menschen getötet. Am Dienstag meldeten Augenzeugen Luftangriffe im Raum der Hafenstadt Hudaida sowie in der etwa 230 Kilometer entfernten Hauptstadt Sanaa.

In einer klaren Warnung drückte Trump auf seiner Plattform Truth Social aus, dass jede von den Houthis abgefeuerte Rakete als direkter Angriff des Iran gewertet werden würde. Er betonte, dass die Konsequenzen für die Islamische Republik verheerend sein könnten. Der Iran hatte zuvor mit heftigen Gegenmaßnahmen gedroht, sollte die Houthi-Aggression weiter zunehmen.

Die Houthis haben in den letzten Jahren große Gebiete im Jemen kontrolliert. Insbesondere nach Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 begannen sie, Solidarität mit der Hamas zu zeigen, indem sie Raketen und Drohnen auf Israel abfeuerten. Zusätzlich starteten sie Angriffe auf Schiffe – besonders solche mit mutmaßlicher Verbindung zu Israel – die entlang einer der wichtigsten internationalen Handelsrouten vor der Küste des Jemen unterwegs waren. Um die Situation besser zu verstehen, hier einige relevante Punkte:

Die Houthis sind eine schiitische Rebellengruppe, die im Jemen seit 2014 aktiv ist.

Der US-Einsatz zielt darauf ab, die militärischen Möglichkeiten der Houthis einzuschränken sowie die Sicherheit im Golf von Aden und dem Roten Meer zu gewährleisten.

Der zunehmende militärische Druck auf die Houthis könnte zu weiteren regionalen Spannungen führen, insbesondere hinsichtlich der Rolle des Iran in den Konflikten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Situation im Jemen und im Gazastreifen von Komplexität und intensiven Konflikten geprägt ist. Die militärischen Aktionen und die geopolitischen Spannungen zwischen verschiedenen Akteuren, einschließlich Iran und den USA, werden weiterhin die Entwicklungen in der Region maßgeblich beeinflussen. Um Frieden und Stabilität zu erreichen, bleibt es entscheidend, diplomatische Kanäle zu fördern und Dialoge zwischen den betroffenen Parteien zu ermöglichen.