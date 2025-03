US-Rockband L.S. Dunes: Wie das Universum ihre Musik beeinflusst!

„Das erste Album ‚Past Lives‘ war nicht nur für die Fans eine Überraschung, sondern auch für uns, dass das tatsächlich geklappt hat“, schmunzelte der Gitarrist Frank Iero im APA-Gespräch. „Es war einfach etwas, das wir während der Pandemie ausprobiert haben und hat im Endeffekt unglaublich viel Spaß gemacht und gut funktioniert.“ Die Band, die aus den talentierten Musikern Anthony Green (Gesang), Travis Stever (Gitarre), Tim Payne (Bass) und Tucker Rule (Schlagzeug) besteht, wurde schnell als Supergroup gefeiert. Ihre vorherigen Projekte sind in Posthardcore- und Emo-Kreisen hoch angesehen, was die hohen Erwartungen an L.S. Dunes zur Folge hatte. Doch das Quintett genoss die Freiheit, ohne Druck und mit Spaß an der Sache zu musizieren.

Wie erfolgreich diese Freiheit sein kann, demonstriert das vor wenigen Wochen erschienene zweite Album „Violet“ eindrucksvoll. „Wir hatten diesmal schon eine viel klarere Vorstellung davon, was die Band eigentlich ist“, bemerkte Iero. „Wir haben uns tatsächlich als solche gefühlt und weniger wie ein Experiment.“ Dies zeigt sich besonders im kraftvollen Eröffnungssong „Like Magik“, der von eindrucksvoller Melodik geprägt ist und der gleichzeitig massive Soundwände in „Paper Tigers“ präsentiert. Die Band beweist, dass sie sowohl die Wildheit des Posthardcore als auch die gefühlvolle Melodramatik perfekt ausbalancieren kann – von wütenden Riffs bis hin zu Greens falsetto-geladenen Höhenflügen.

„Die Platte hat uns gezeigt, dass wir einander wirklich gut kennen“, erklärte Iero. „Ich weiß genau Bescheid über die Stärken meiner Kollegen und weiß, wohin sie ihr Kopf führen wird, wenn ich ein bestimmtes Riff spiele.“ Iero, der auch von seiner Vaterfigur inspiriert ist, bezeichnet dies als seinen Ansatz zur künstlerischen Weiterentwicklung. „Der einzige Weg, um dich wirklich weiterzuentwickeln, ist mit Leuten zu spielen, die besser sind als du. Das war also immer mein Ziel: Jene Menschen zu suchen, die mich inspirieren und mit ihnen Musik zu machen.“ Dies spiegelt den kreativen Kern von L.S. Dunes wider – eine Band, die für ihre Liebe zur Musik lebt und die Freude am Zusammenspiel priorisiert.

Die größte Herausforderung für L.S. Dunes zeigt sich jedoch in ihrem vollen Terminkalender: „Der Zeitdruck, den wir haben, ist verrückt. Deshalb schreiben wir auch meist weit voneinander entfernt und schicken uns die Ideen digital zu. In Bezug auf gemeinsame Zeit ist es ähnlich wie in jeder Beziehung: Wir kämpfen um mehr davon“, lachte Iero. „Das Tourleben hat mich in den vergangenen eineinhalb Jahren durchaus gefordert, ich hätte gerne öfter zuhause gewesen. Aber abgesehen davon liebe ich es, Zeit mit der Band zu verbringen.“

Vor kurzem hatten die Mitglieder die Gelegenheit, das Wiener Publikum als Opener für die Punklegenden von Rise Against zu begeistern. Dabei wurde schnell klar, dass der druckvolle Studiosound live noch intensiver zur Geltung kommt, was insbesondere an den dynamischen Percussion-Künsten von Tucker Rule und der energiegeladenen Performance von Anthony Green liegt. Greens extrovertiertes Auftreten und die unbändige Bühnenpräsenz sorgen für eine mitreißende Show, die bei jedem Konzert neue Höhen erreicht.

In Anbetracht ihrer Erfahrungen betont Iero die Balance zwischen kreativer Freiheit und dem Druck, im Musikgeschäft Erfolg zu haben. „Es ist eine schräge Dichotomie aus Kreativität und Kommerz. Leider muss beides funktionieren.“ Zusammengeführt werden die Prinzipien von Passion und professionellem Geschäftssinn durch die langjährige Erfahrung der Bandmitglieder, die sowohl alte Hasen als auch kreative Querdenker sind. „Die besten jungen Bands haben oft keine anderen Verpflichtungen, die sie zurückhalten“, fügt Iero mit einem Lächeln hinzu, „aber wir sind eine junge Band voller alter Männer.“

