Der von den zehn nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates eingebrachte Text forderte am Mittwoch völkerrechtlich verbindlich mehrere Maßnahmen:

eine sofortige Waffenruhe,

die Freilassung aller israelischen Geiseln,

die Aufhebung der Beschränkungen von humanitärer Hilfe für die 2,1 Millionen Notleidenden im Gazastreifen.

Die USA begründeten ihre Position mit einer ungewöhnlich scharfen Stellungnahme: „Dies ist eine unseriöse Resolution – beschämend in einer Zeit, in der ernsthafte Fragen zum Nutzen der UN, ihrer Finanzierung und Ressourcennutzung aufgeworfen werden. Der Sicherheitsrat sollte sich selbst höhere Standards setzen.“

Die Ablehnung des Textes durch die USA beruhte auf der Sorge, dass eine Verabschiedung die Terrorgruppe Hamas stärken könnte. Die USA argumentierten, dass dies zu weiteren schweren Anschlägen führen könnte, ähnlich dem Terrorangriff vom 7. Oktober. Zudem befürchteten sie, dass laufende Verhandlungen über eine Waffenruhe durch den Text individuell untergraben würden. Die Tatsache, dass Hamas nicht verurteilt werde, mache eine Unterstützung der Resolution unmöglich.

Weiterhin schlossen die USA aus, dass der Text Probleme im aktuellen, von den UN geführten Versorgungsmechanismus für den Gazastreifen anspreche. Diplomaten äußerten, dass die Verhandlungen über die Resolution hastig und ohne Berücksichtigung wichtiger Änderungswünsche erfolgt seien.

Aus Kreisen des Sicherheitsrates wird berichtet, dass die USA offenbar die Unterstützung der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in der Resolution fordern. Diese von Israel und den USA geförderte Organisation umgeht die UN bei der Verteilung von humanitärer Hilfe, was laut UN allerdings Zivilisten gefährdet und gegen bewährte Standards neutraler Hilfe verstößt.

Der UN-Sicherheitsrat, der aus 15 Mitgliedern besteht, beinhaltet fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht: die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien. In den letzten Monaten sind die USA oft isoliert erschienen, da sie mehrere Resolutionen zum Ende der Kampfhandlungen und zur Ausweitung der humanitären Hilfe immer wieder mit ihrem Vetorecht blockiert haben.

In jüngster Zeit äußerten Diplomaten im Sicherheitsrat Frustration über die Position der USA, insbesondere angesichts der sich dramatisch verschlechternden humanitären Lage in Gaza. Eine Diplomatin bemerkte: „Die USA und der Rest des Gremiums leben in zwei parallelen Realitäten.“

In Berichten über israelische Luftangriffe im Gazastreifen sind erneut Dutzende Palästinenser ums Leben gekommen. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA wurden seit dem Morgen allein 41 Menschen in dem Gebiet getötet, einschließlich mehrerer Todesopfer durch Drohnenangriffe im Norden und Süden des Gazastreifens, wobei auch ein zwölfjähriges Kind unter den Opfern war.

Das israelische Militär hatte auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten Stellung genommen. Die israelische Armee betont jedoch, dass sie gegen die Hamas und andere Terrororganisationen im Gazastreifen vorgeht, während sie gleichzeitig versucht, unbeteiligte Zivilisten zu schonen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als eineinhalb Jahren wurden laut der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits über 54.600 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

Die von beiden Seiten übermittelten Informationen lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren. Auslöser des laufenden Konflikts war der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln ins Gazastreifen verschleppt wurden.

Zusammenfassung: Die Situation im Gazastreifen bleibt angespannt, während der UN-Sicherheitsrat über die ernsten humanitären Herausforderungen diskutiert. Die US-Position gegenüber der Resolution verdeutlicht die komplexe Dynamik innerhalb des Rates und die Herausforderungen, die zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen. In Anbetracht der eskalierenden Gewalt und der humanitären Krise ist eine Lösung weiterhin dringend erforderlich.