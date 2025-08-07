US-Zölle auf EU-Importe: Was das für Verbraucher und Unternehmen bedeutet!

Neben der EU sind zusätzlich knapp 70 Staaten von den veränderten Zollsätzen betroffen, und zwar in jeweils unterschiedlicher Höhe. Präsident Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, die für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen. Dies führe zu einem nationalen Notstand, der die Zölle rechtfertige. Dieses Vorgehen ist auch juristisch umstritten.

Wenige Minuten vor Mitternacht kündigte Trump auf Truth Social an, dass die Zölle sofort in Kraft treten würden. „Es werden Milliarden Dollar in die USA fließen, großteils aus Ländern, die die USA über viele Jahre hinweg ausgenutzt und darüber gelacht haben“, schrieb er in Großbuchstaben. Die Unmittelbarkeit dieser Ankündigung wirft Fragen zur Planung und Kommunikation auf.

Trump hatte die neuen Zölle in der vergangenen Woche per Dekret angeordnet. Die EU-Kommission interpretierte die Frist bis zuletzt anders und ging von einem Inkrafttreten erst am Freitag (8. August) aus. Der Mangel an Klarheit in den Mitteilungen beider Seiten bleibt rätselhaft.

Für Staaten, die nicht auf der langen Zollliste stehen, gelten andere Gebühren. Mit China und Mexiko verhandeln die USA separat über Handelsbedingungen. Zusätzlich hat Trump Strafzölle gegen Staaten angedroht, die geschäftliche Beziehungen mit Russland im Energiesektor unterhalten und somit den Kreml indirekt unterstützen. Dies wurde beispielsweise beim Fall der Sonderzölle für Indien deutlich.

Die EU-Kommission hatte kürzlich eine neue Grundsatzvereinbarung mit ihren amerikanischen Handelspartnern erzielt, die die angedrohten Zollätze um die Hälfte reduzierte, nun also auf 15 Prozent. Diese Regelung folgt den vorherigen Drohungen von Trump, die auf einen Abgabensatz von 30 Prozent auf die meisten EU-Exporte in die USA abzielten.

Die Reaktionen auf diese Einigung sind gemischt, da Kritiker diese Taktik als typische Verhandlungsstrategie des Präsidenten werten. Die Taktik besteht darin, überhöhte Forderungen zu stellen, um später einen Kompromiss zu schließen, der die schlimmsten Befürchtungen der Gegenseite nicht erfüllt, jedoch den USA deutliche Vorteile verschafft. Die Europäische Kommission sieht sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, den europäischen Markt nicht ausreichend zu schützen.

Der neue Zollsatz gilt auch für Autos, Halbleiter und Pharmazeutika aus der EU. Enttäuschung der Autoindustrie: Der neue Zoll ist zwar deutlich niedriger als die vorherigen 27,5 Prozent, aber höher als die früheren 2,5 Prozent.

Der neue Zoll ist zwar deutlich niedriger als die vorherigen 27,5 Prozent, aber höher als die früheren 2,5 Prozent. US-Autos: Künftig sollen US-Autos zollfrei in die EU importiert werden, vorher gab es einen Zollsatz von 10 Prozent.

Zusätzlich zu dem Zollsatz von 15 Prozent hat die EU Trump zugesichert, bis zum Ende seiner Amtszeit Energie aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar (rund 650 Milliarden Euro) zu kaufen. Diese Lieferungen sollen Flüssigerdgas (LNG), Öl und Kernbrennstoffe umfassen, um die Lücken zu füllen, die durch den geplanten Verzicht auf russisches Gas und Öl entstehen.

Weiterhin plant die EU, 600 Milliarden Dollar (knapp 520 Milliarden Euro) in den USA zu investieren. Allerdings wird betont, dass dies freiwillige Investitionen europäischer Firmen sind, und die EU-Kommission kann nicht garantieren, dass diese tatsächlich stattfinden. Details zu den Unternehmen und den Höhe der Investitionen wurden nicht veröffentlicht.

In einem Gespräch mit dem Sender CNBC bezeichnete Trump die Investitionen als „Geschenk“, was den Angaben der EU-Kommission widerspricht. Als Antwort auf die Frage, was passieren würde, falls die EU die versprochenen Investitionen nicht erfüllen sollte, drohte Trump mit Zöllen in Höhe von 35 Prozent. Es bleibt unklar, wann dieser Punkt erreicht sein könnte, da die Investitionszusagen über mehrere Jahre ausgelegt sind.

Zusammenfassend zeigt der Verlauf der aktuellen Handelsgespräche, dass trotz reduzierter Zollsätze und neuester Vereinbarungen Spannungen zwischen den USA und der EU bestehen. Die Verhandlungen erfordern weiterhin sorgfältige Überlegungen und klare Kommunikation, um ein Gleichgewicht auf den internationalen Märkten zu ermöglichen.