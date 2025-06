USA bombardieren Iran: Krisensitzung der IAEA in Wien einberufen

Der IAEA-Chef Rafael Grossi teilte auf X mit, dass aufgrund des US-Angriffs auf iranische Atomanlagen ein Krisen-Meeting am Montag einberufen wurde. Das Meeting wird im Hauptsitz der Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien stattfinden.



WIEN/IRAN/USA/ISRAEL. In der Nacht führte das US-Militär gezielte Angriffe auf drei iranische Atomanlagen durch, die laut Präsident Donald Trump „vollständig zerstört“ wurden. Trump drohte zudem mit weiteren Militäraktionen, sollte Teheran nicht bereit sein, Verhandlungen über Frieden einzugehen.

Die iranische Atomenergiebehörde bestätigte Stunden nach dem Angriff, dass die Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan betroffen waren. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi bezeichnete die Angriffe als einen eklatanten Verstoß gegen internationales Recht und drohte mit „dauerhaften Folgen“. In einer Erklärung auf X sagte Araqchi: „Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden unser Land stärken, um auf die Aggression zu reagieren.“

Dringendes Meeting am Montag

Aufgrund der alarmierenden Situation hat die IAEA, die ihren Sitz im Vienna International Centre (VIC) hat, bekanntgegeben, dass bislang „keine Erhöhung der Strahlenwerte außerhalb der Anlagen“ gemeldet wurde. IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi betonte die Dringlichkeit der Lage im Iran und kündigte für Montag eine Krisensitzung der Atomagentur an.

Die IAEA hat die bedeutende Aufgabe, weltweit die sichere und friedliche Nutzung von Kernenergie zu fördern sowie die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Diese jüngsten Entwicklungen haben nicht nur Auswirkungen auf den Iran, sondern könnten auch geopolitische Spannungen im Nahen Osten verschärfen.

Zusätzlich zu den militärischen Ereignissen führt die steigende Unsicherheit in der Region zu einem Anstieg der Energiepreise. Analysten warnen, dass die Entwicklungen im Iran und die Reaktionen anderer Länder, insbesondere Israel, sich negativ auf die Märkte auswirken könnten. Trotz dieser angespannten Lage hat die IAEA betont, dass ihre Mission weiterhin integraler Bestandteil der globalen Sicherheitsarchitektur bleiben muss, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Darüber hinaus hat die israelische Botschaft in Wien aus Sicherheitsgründen für unbefristete Zeit geschlossen. Dies ist ein deutliches Zeichen für die besorgniserregende Lage in der Region. Das Außenministerium der Bundesregierung hat bereits dringend von Reisen in den Nahen Osten abgeraten, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und potenzielle Konflikte zu vermeiden.

In Anbetracht dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft reagieren wird, und ob diplomatische Bemühungen unternommen werden, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Ausgang der Krisensitzung am Montag könnte entscheidend für die zukünftigen Beziehungen zwischen den beteiligten Ländern und der globalen Sicherheitslage sein.