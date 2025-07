USA Greifen Jetzt in Syrische Kämpfe Ein – Was Sie Wissen Müssen!

Nach Angaben von Diplomaten wird sich der UNO-Sicherheitsrat mit den jüngsten israelischen Angriffen in Syrien befassen. Berichte von Einwohnern der syrischen Hauptstadt Damaskus belegen, dass Israel am Abend erneut westliche Vororte der Stadt aus der Luft angegriffen hat. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete ebenfalls am Mittwochabend von wieder aufgeflammten Kämpfen in der umkämpften Stadt Suweida.

Die israelische Armee gab an, ein „militärisches Ziel“ in der Nähe des Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen zu haben. Laut der Armee setzt Israel seine Angriffe auf militärische Einrichtungen „des syrischen Regimes“ fort. Dies geschah vor dem Hintergrund eines vorherigen Angriffs auf das Hauptquartier der syrischen Armee, eine Reaktion auf Angriffe gegen die Drusen-Minderheit im Süden Syriens. Laut dem syrischen Gesundheitsministerium kam es bei diesem Angriff zu einem Todesopfer und 18 Verletzten.

Die Kämpfe zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen in der südsyrischen Provinz Sweida brachen am Sonntag aus. In der Folge schickte die islamistische Regierung in Damaskus am Montag Soldaten in die Region. Am Dienstag rückten die Regierungstruppen auf die Provinzhauptstadt vor. Laut der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit Sonntag mehr als 300 Menschen in den Kämpfen in der Provinz Sweida getötet.

Einwohner der Provinz Sweida sind vorwiegend Drusen, eine religiöse Minderheit.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte mit verstärkten Angriffen, sollte Damaskus die Soldaten nicht zurückziehen.

Die israelische Armee plant, zusätzliche Soldaten an die Waffenstillstandslinie zwischen den besetzten Golanhöhen und dem syrisch kontrollierten Gebiet zu verlegen.

Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen, die nicht nur in Syrien, sondern auch in Israel und anderen Ländern der Region leben. Trotz der angespannten Lage gab es Bemühungen um eine Waffenruhe. Das Innenministerium in Damaskus berichtete, dass sich die Konfliktparteien in Sweida auf eine Waffenruhe und die Errichtung von Kontrollpunkten geeinigt hätten. Allerdings gibt es Verwirrung darüber, ob alle Seiten diesen Plan akzeptiert haben.

Zu den Bedingungen der Waffenruhe gehören:

Integration der Stadt Sweida in die Strukturen des syrischen Staates.

Restaurierung der Kontrolle von Damaskus über die gesamte Provinz.

Wiederherstellung von Regierungsinstitutionen und öffentlichen Diensten.

Rückzug der Regierungstruppen und Öffnung der Schnellstraße nach Damaskus.

Jedoch widersprach der drusische Führer Hikmat al-Hajari der Behauptung einer Einigung und forderte, die Kämpfer seien angehalten, weiter gegen „kriminelle Gangs“ in Sweida vorzugehen. Dies verdeutlicht die komplexe und fragliche Lage in der Region.

UNO-Generalsekretär António Guterres äußerte sich besorgt über die anhaltende Gewalt im Süden Syriens. Er verurteilte „jegliche Gewalt gegen Zivilisten“ und forderte alle Parteien auf, zur Deeskalation beizutragen. Guterres verurteilte zudem die israelischen Luftangriffe in Sweida und Damaskus und forderte ein Ende aller Verletzungen syrischer Souveränität.

EU-Ratspräsident António Costa sowie die Türkei äußerten ähnliche Bedenken bezüglich der israelischen Angriffe. Die Türkei bezeichnete die Angriffe als „Sabotageakt gegen Friedensbemühungen“ und appellierte an alle Beteiligten, die Bemühungen der syrischen Regierung zu unterstützen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Lage in Syrien weiterhin prekär ist und die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen zunehmen. Um Frieden und Stabilität in der Region zu erreichen, sind sofortige Maßnahmen zur Deeskalation erforderlich.