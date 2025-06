Uschi Strauss Enthüllt ihren inneren Hypochonder – und Sie werden es nicht glauben!

Die Neuauflage von Molières „Die eingebildete Kranke“ bringt eine faszinierende Wendung mit sich: Der Gendertausch verleiht dem Stück eine frische Perspektive. Während im Original der neurotische Vater Argan gierige Quacksalber ins Haus holt, ist es in dieser Version die Mutter, die für Chaos sorgt. Die Rolle der Mutter übernimmt Ursula Strauss, anstelle von Toinette. Ihr Mitbewohner Toni, gespielt von Intendant Christian Dolezal selbst, wird in eine verzweifelte Situation gedrängt. Laut Programmheft war der Rollenwechsel eine bewusste Entscheidung von Haußmann und Dolezal, um Humor zu schaffen, der mit einer weiblichen Hauptfigur verstärkt wird.

Dieser neue Ansatz fällt in das Jubiläumsjahr des Theatersommers Haag, das heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert. Die Aufführung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Landestheater Niederösterreich in St. Pölten, wo sie ab dem 12. September ebenfalls zu sehen sein wird.

Ursula Strauss überzeugt in ihrer Rolle als besessene Neurotikerin mit einer Mischung aus komödiantischem Talent und melodramatischer Anmut. Ihr Ausdruck wird von einer flamboyanten Mimik getragen, die das Stück lebendig macht. Besonders bemerkenswert ist die Beziehung zwischen Frau Argan und ihrer gleichzeitig exzentrischen Tochter Angelique, die gegen ihren Willen mit einem Arzt verheiratet werden soll. Laura Laufenberg, geboren 1995, meistert es meisterhaft, den Temperamenten ihrer Mutter gerecht zu werden.

Das Ensemble zeigt eine bemerkenswerte Dynamik:

Ursula Strauss als Frau Argan – selbstmitleidig und exzentrisch.

Christian Dolezal als Toni – naiv und hilflos.

Laura Laufenberg als Angelique – kämpferisch und modern.

Tobias Artner und Robin Krakowski als skurrile Halunken.

Julian Tzschentke als Angelique’s Schwarm – charmant und verwirrend.

Das Skript bietet eine Fülle an komödiantischem Timing und schlagfertigen Pointen, die das Ensemble in rasendem Tempo umsetzt. Wortspiele und Einspieler können variieren, doch der Schwung des Stückes bleibt durch ironische Sprüche und Slapstick-Elemente ungebrochen. Diese Inszenierung verzichtet dabei auf den oft als störend empfundenen Fäkalhumor und bleibt dem ursprünglichen Plot treu.

Die detailreichen Kostüme fügen sich harmonisch in die historisch angehauchte Kulisse am Hauptplatz vor der Pfarrkirche Haag ein. Mit dicken Perücken, vergilbten Rüschen und Pudergesichtern bringen die Charaktere ein 350 Jahre altes Stück in die moderne Zeit. So diskutieren die Darsteller über aktuelle Themen wie horrende Medizinkosten und die Vorzüge von Biogemüse. Angelique hingegen kämpft nicht nur mit Liebeskummer, sondern auch mit den Herausforderungen der Gen-Z.

Im vergangenen Jahr hatte eine Überschreibung des Stücks von Stefan Bachmann Premiere in Wien, die sich mit zeitgenössischen „Überempfindlichkeiten“ auseinandersetzte. Auch hier gibt es Anspielungen auf politische Korrektheit, doch das Hauptaugenmerk dieser Version liegt auf dem präzisen Rhythmus der Pointen und dem feinen Timing der Schauspieler.

(S E R V I C E – „Die eingebildete Kranke“ nach Molière beim Theatersommer Haag, Hauptplatz 7, 3350 Haag. Regie/Stückbearbeitung: Leander Haußmann/Thomas Brussig, Bühne: Max Lindner, Kostüme: Cedric Mpaka. Mit Ursula Strauss, Christian Dolezal, Laura Laufenberg, Tobias Artner, Julian Tzschentke und Robin Krakowski. Weitere Aufführungen am 27. und 28. Juni, am 3., 4., 5., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26. und 31. Juli sowie am 1. und 2. August.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Inszenierung von „Die eingebildete Kranke“ durch ihren innovativen Gendertausch, humorvolle Dialoge und ein dynamisches Ensemble überzeugt. Es ist erfrischend zu sehen, wie klassische Themen in die moderne Zeit übertragen werden, ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren.