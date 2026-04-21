USTRAB-Sanierungsarbeiten: Kein Ersatzverkehr in Wien – Kritik an Wiener Linien wächst

Einschränkungen bei USTRAB-Baustelle: Kein Schienenersatzverkehr in Wien

Im Bereich des Margaretengürtels und des Matzleinsdorfer Platzes kommt es zwischen 20. April und 1. Mai zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr und bei der Badner Bahn. Für die betroffenen Verbindungen wird in diesem Zeitraum kein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Grund für die Maßnahmen ist die Erneuerung eines Tunnelträgers der unterirdischen Straßenbahnstrecke (USTRAB). Straßenbahnen und die Badner Bahn müssen im genannten Bereich ausweichen.

In den von den Einschränkungen betroffenen Bezirken gibt es Kritik am fehlenden Schienenersatzverkehr. Die Wiener Linien sind Betreiberin der betroffenen Verkehrsangebote.

Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl verweist darauf, dass es immer wieder Sanierungsmaßnahmen gebe, die im Zuge regelmäßiger Überprüfungen auftauchen und nicht planbar seien. Die aktuelle Tunnelträgersanierung der USTRAB wird von ihr als Beispiel für eine solche Maßnahme genannt.

Laut Reinagl versuchen die Wiener Linien, Baumaßnahmen vor der Sperre der Stammstrecke durchzuführen, um danach ein stabiles Netz anbieten zu können. Das Einrichten eines Ersatzverkehrs erfordere viel Planung, unter anderem in Bezug auf Platz, die Bevorrangung von Bussen und die Bereitstellung von Personal. Man könne nicht überall einen Ersatzverkehr anbieten, Wege für Anrainer würden dadurch oft länger. Die von den Bauarbeiten betroffene Gegend wird zugleich als mit alternativen Linien „ganz gut abgedeckt“ beschrieben.