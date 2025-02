Valentinstag in Wien: Die schönsten Spaziergänge für den Tag der Liebe

Wir haben die schönsten romantischen Spaziergänge für den 14. Februar, auch bekannt als Valentinstag, recherchiert. Wo kann man in Wien am besten zu zweit flanieren?

WIEN. Der Valentinstag ist bekanntlich ein Fest der Liebe. Die Vielzahl an möglichen Aktivitäten zu durchforsten, kann sich dabei als herausfordernd erweisen. Für diejenigen, die nicht traditionell essen gehen möchten, haben wir die malerischsten Spazierrouten der Stadt ausgewählt.

Vom Türkenschanzpark über die Alte Donau bis zum Lainzer Tiergarten findet sich für jeden etwas. Wien bietet zahlreiche romantische Ecken, wo Paare eine besondere Zeit miteinander verbringen können.



Schlosspark Schönbrunn

Der Schlosspark Schönbrunn ist mit seiner eindrucksvollen Kulisse das ideale Ziel für Verliebte. Der Park lädt zum stundenlangen Flanieren ein. Durch seine weite Fläche gibt es außerdem genügend Rückzugsorte für intimere Gespräche.

Weniger privat, aber ebenso romantisch, ist die Aussicht von der Gloriette über die Stadt. Der Schlosspark bietet mehrere Orte, an denen Paare die Zweisamkeit genießen können.



Türkenschanzpark

Mit kleinen Wegen, Wasseranlagen, Pavillons und Denkmälern strahlt der Türkenschanzpark einen besonderen Charme aus. Besonders bei Sonnenuntergang ist dieser Ort ein perfekter Spot für Paare.

Und sollte der Hunger nach all dem Spazieren kommen, ist das kein Problem. Für diejenigen, die etwas appetitlich genießen möchten, gibt es die meierei-diglas, ein einladendes Lokal mitten im Park. Mehr dazu hier:

Beliebt seit der Zeit von Kaiser Franz Joseph

Kurpark Oberlaa

Dieser Park ist zwar am Stadtrand von Wien, aber dennoch perfekt für einen Ausflug. Auf rund 600.000 Quadratmetern erstreckt sich der Kurpark Oberlaa, der mit viel Grünfläche und Wasserbereichen ideal für lange, tiefgründige Spaziergänge ist.

Für diejenigen, die sich nach dem Spaziergang aufwärmen möchten, befindet sich die Therme Laa in der Nähe. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein Online-Ticket im Voraus zu buchen. Wer möchte schon beim Date warten?



Floridsdorfer Wasserpark

Ein oft übersehenes Juwel gleich oberhalb der Donau: Der Floridsdorfer Wasserpark. Die großzügig gestaltete Parkanlage ist ideal für romantische Spaziergänge und entführt einen mit Highlights wie einer Vogelinsel und Wasserschildkröten aus dem Großstadtleben für einen kurzen Moment.

Profi-Romantik-Tipp: Im Park gibt es abgeschiedenere Sitzgelegenheiten, die sich hervorragend eignen, wenn man zu zweit einen ruhigen Moment genießen möchte – vorausgesetzt das Wetter gestattet es.



Kahlenberg

Der Kahlenberg lädt zu einem Aufstieg ein: Der Weg zum Gipfel ist bereits ein Erlebnis, aber die Aussicht von ganz oben ist wirklich beeindruckend. Nicht umsonst gilt dieser Döblinger Hausberg als beliebte Wahl für romantische Dates.

Von unterschiedlichen Standpunkten hat man einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Ein hervorragender Ort für ein romantisches Dinner mit Aussicht ist das Restaurant Skyline.

Lainzer Tiergarten

Der Lainzer Tiergarten begeistert mit seiner romantischen Atmosphäre: Am Stadtrand gelegen, ist dieses einstige kaiserliche Jagdrevier ideal für Verliebt-Paare. Auf weiten Wegen kann man hier herrlich flanieren.

Was beim Spaziergang auf keinen Fall fehlen sollte: die Hermesvilla. Diese wurde 1886 als Geschenk von Kaiser Franz Josef an seine Frau Elisabeth erbaut, in der Hoffnung, ihre Reiselust für Wien zu wecken.

