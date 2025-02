Van der Bellen im Dialog: Wichtige Gespräche mit Parteichefs – Was steht auf der Agenda?

news/APA/Mittwoch, 12.02.25, 23:24:28

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag erneut mit den Parteichefs Gespräche führen. Nach dem Scheitern der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen am Mittwoch hat das Staatsoberhaupt die Parteivorsitzenden eingeladen, um potenzielle Regierungsformate zu erörtern. Zu den erwarteten Gästen in der Hofburg gehören: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger

SPÖ-Chef Andreas Babler

Grünen-Chef Werner Kogler











Der Bundespräsident hatte zuvor angekündigt, dass er in den kommenden Tagen Gespräche mit den Parteichefs führen wird. In einem Statement am Mittwoch nannte er vier mögliche Optionen nach dem Scheitern der blau-schwarzen Verhandlungen:

Neuwahl

Minderheitsregierung unter Duldung des Parlaments

Expertenregierung

Koalition mehrerer Parteien

Die Parteien beabsichtigen auch, intern über die Zukunft zu diskutieren. Die ÖVP hat bereits am Mittwoch einen Bundesparteivorstand einberufen, während die Sozialdemokraten am Donnerstag im Parlament zur Präsidiumssitzung zusammenkommen.