Vanille trifft Schokolade: Die Eissaison in Hernals ist wieder eröffnet!

Die kalten Monate sind vorbei, und in Hernals bedeutet das vor allem eines: Die Einwohner strömen in die Eisdielen, um sich die erfrischende Köstlichkeit zu gönnen. Wo die besten Eisstellen im Bezirk zu finden sind, erfahrt ihr hier bei MeinBezirk.

WIEN/HERNALS. Endlich sind die kühlen Temperaturen der Wintermonate Geschichte, und der Frühling hat Einzug gehalten! Für die Bewohner von Hernals ist das ein Grund zur Freude, denn damit beginnt die lang ersehnte Eissaison.

Die Menschen im 17. Bezirk sind bereit, das schöne Wetter in vollen Zügen auszukosten, und so machen sie sich auf die Suche nach dem besten Eis. Hier sind einige der beliebtesten Eisdielen in Hernals, die ihr unbedingt ausprobieren solltet:

Gelateria Arnoldo

Die Gelateria Arnoldo befindet sich in der Hernalser Hauptstraße 145. Dieses traditionsreiche Eiscafé hat sich einen Namen gemacht, da es das Eis täglich frisch nach alten Familienrezepten herstellt. Viele Anwohner warten sehnsüchtig darauf, dass die Gelateria ihre Türen öffnet, denn der Genuss von hochwertigem Eis ist für viele ein Zeichen des Frühlings.

Neben klassischen Eissorten bietet das Geschäft auch hausgemachte italienische Süßigkeiten, wie beispielsweise Eisbonbons und Cannoli, an. Die Gelateria Arnoldo hat täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen besucht die Website: www.arnoldo.at

Eis’gschäft

Direkt in der Kalvarienberggasse 19 findet ihr das Eis’gschäft, das seit seiner Eröffnung ein echter Geheimtipp ist. Durch die unmittelbare Nähe zu mehreren Schulen ist das Eis’gschäft der perfekte Ort, um sich nach einem langen Schultag mit einer süßen Erfrischung zu belohnen.

Hier wird nicht nur köstliches Eis zubereitet, sondern auch herzhafte Bauernkrapfen serviert. Das Eis’gschäft hat täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Details gibt es auf der Website: www.eisgschaeft.at.

Vox Libri

Das Vox Libri in der Jörgerstraße 26 ist vielen vor allem als gemütliches Lesecafé bekannt, in dem man bei einer Tasse Kaffee in einem guten Buch schmökern kann. Doch das Café bietet auch seit einigen Jahren erfrischendes Eis – ideal für einen süßen Genuss zwischen dem Lesen. Ab April erwartet euch hier wieder eine köstliche Auswahl an Eissorten, die im schlichten, comic-inspirierten Ambiente genossen werden können.

In diesem besonderen Eiscafé könnt ihr auch feine Kuchen und Mehlspeisen genießen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr, Sonntags von 9 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es auf der Website: www.voxlibri.at.

