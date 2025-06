VBS Augarten eröffnet begrünte Dachterrasse

Die Vienna Business School (VBS) Augarten hat kürzlich eine innovative, begrünte Dachterrasse eingeweiht, die als multifunktionaler Unterrichts- und Pausenraum konzipiert ist. Diese neu gestaltete Fläche bietet nicht nur frische Luft und eine angenehme Umgebung, sondern auch WLAN-Zugang, was sie zu einem idealen Ort für modernes Lernen und entspannte Pausen macht.

In der lebhaften Umgebung von WIEN/LEOPOLDSTADT ist das Ziel der VBS Augarten klar: Schüler und Lehrkräfte sollen durch flexible Räumlichkeiten inspiriert werden. Die neue Dachterrasse wurde im Rahmen der umfassenden Sanierung des Turnsaaldachs entschlossen modernisiert. Ehemals ein ungenutztes Flachdach, wird die Terrasse nun als wertvoller Bestandteil des Schulgeländes angesehen.

Diese Initiative ist Teil eines größeren Trends innerhalb des Bildungssektors, die Außenbereiche als Orte des Lernens und der Erholung zu nutzen. Studien zeigen, dass das Lernen im Freien nicht nur die Konzentrationsfähigkeit der Schüler steigern kann, sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden verbessert. Der Zugang zu natürlichen Umgebungen hat positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, was besonders in einer urbanen Umgebung von Bedeutung ist.

Zusätzlich zur Förderung der Lernumgebung ist die Dachterrasse ein Beispiel für nachhaltige Architektur und Stadtentwicklung. Begrünte Flächen tragen zur Verbesserung des Stadtklimas bei, indem sie Hitzeinseln reduzieren und die Luftqualität verbessern. Die Terrasse der VBS Augarten könnte als Modell für andere Schulen und Institutionen dienen, die ähnliche Initiativen in Betracht ziehen, um ihre ökologischen Fußabdrücke zu verringern und den Schülern eine hochwertige Lernumgebung zu bieten.

Die Nutzung der Dachterrasse erfolgt flexibel und kreativen Lehrmethoden wird Raum geboten. Lehrer können diese Fläche nutzen, um unter freiem Himmel zu unterrichten, Gruppenarbeiten abzuhalten oder einfach nur einen Ort zur Entspannung während der Pausen anzubieten. Während der Schulzeit finden hier verschiedene Aktivitäten statt, die die Schüler aktiv einbinden und ihr Interesse an Außenräumen fördern.

Die Wiener Schule hat sich somit nicht nur als Bildungseinrichtung, sondern auch als Ort der Innovation und des Wandels positioniert. Angesichts der ständigen Herausforderungen, die die moderne Bildungslandschaft mit sich bringt, ist es ein Schritt in die richtige Richtung, den Schülern eine Umgebung zu bieten, in der sie sich wohlfühlen können und die Kreativität gefördert wird.

In einer Zeit, in der das Wohlbefinden der Schüler immer mehr in den Fokus rückt, sucht die VBS Augarten weiterhin nach Möglichkeiten, ihre Einrichtungen zu verbessern und das Bildungsangebot anzupassen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden.





