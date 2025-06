VCÖ-Analyse: Anstieg der Verkehrstoten und Schwerverletzten in Wien festgestellt

Die Statistik des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) bietet detaillierte Einblicke in die Unfallzahlen auf Wiens Straßen, einschließlich der Toten, Verletzten und Schwerverletzten. Die Analyse zeigt alarmierende Trends: die Verkehrssicherheit in Wien hat in den vergangenen Jahren merklich abgenommen.

WIEN. Im Jahr 2024 forderten Verkehrsunfälle in Wien erneut Menschenleben. Laut dem VCÖ gab es im Vorjahr 20 Verkehrstote, während die Zahl der Verletzten auf 6.703 anstieg, darunter 646 Schwerverletzte. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu 2023 dar, als nur 12 Verkehrstote und 559 Schwerverletzte registriert wurden. Solche Statistiken verdeutlichen die anhaltende Notwendigkeit für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, die für viele Lebensbereiche von großer Bedeutung ist.

„Wenn es um tödliche Verkehrsunfälle geht, gibt es nur eine akzeptable Anzahl, und die heißt null“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Leider erreichten nur acht der 23 Bezirke Wiens im Jahr 2024 dieses Ziel. In den Bezirken Innere Stadt, Wieden, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Hietzing, Währing und Liesing gab es keine Verkehrstoten. Dies zeigt jedoch einen Rückgang, denn im Jahr 2023 erreichten noch mehr als die Hälfte aller Bezirke, konkret 15, „null Verkehrstote“. Die Bezirke Wieden, Neubau und Hietzing sind sogar seit 2018 unfallfrei.

Drei Bezirke besonders sicher

Eine spezifische Analyse der Sicherheitslage zeigt, dass in Margareten im Jahr 2024 ein Mensch durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Am 23. September starb ein Beifahrer am Margaretengürtel, was auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen war. Der VCÖ hebt hervor, dass insbesondere Maßnahmen gegen Raserei ergriffen werden sollten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Im 5. Bezirk wurden zusätzlich 183 Verletzte verzeichnet, darunter 13 Schwerverletzte.

Um die Verkehrssicherheit in den Bezirken zu erhöhen, fordert der VCÖ mehr ruhigen Verkehr, insbesondere in Wohngebieten. Ein moderates Tempo ist hier von entscheidender Bedeutung. Die Schaffung von Begegnungszonen, klaren Kreuzungen und breiten Gehwegen sind essentielle Maßnahmen für mehr Sicherheit. „Ein Verkehrssystem, das für ältere Menschen und Kinder sicher ist, ist auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer sicher“, so Jaschinsky. Dies könnte zu einer signifikanten Verbesserung der Sicherheitslage auf Wiens Straßen führen und das Vertrauen der Bürger in die Verkehrsinfrastruktur stärken.





