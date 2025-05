VCÖ-Karte: Döblinger identifizieren ihre Radprobleme im Bezirk

In Döbling wird das Radfahren von den Anwohnerinnen und Anwohnern geschätzt, jedoch sind die Bedingungen nicht immer optimal. Eine interaktive Karte des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) hebt nun die häufigsten Probleme hervor, mit denen Radfahrerinnen und Radfahrer in der Gegend konfrontiert sind.

WIEN/DÖBLING. Der 19. Bezirk hat sich in den letzten Jahren bemüht, die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise eine bauliche Trennung zwischen Radverkehr und Kfz-Verkehr in der Glanzing bis zur Cottagegasse realisiert. Trotz dieser Maßnahmen bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen für die Radlerinnen und Radler im Bezirk.

Die neue interaktive Karte des VCÖ, die bis Mai zugänglich war, gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, problematische Stellen im Straßenverkehr zu melden. Viele Radbegeisterte haben diese Gelegenheit genutzt, um ihre Bedenken und Vorschläge zu äußern.

Über 70 problematische Stellen in Döbling

Insgesamt wurden in Wien 2.185 problematische Stellen gemeldet, von denen 773 als besonders gefährlich eingestuft wurden. Im Bezirk Döbling allein sind rund 70 solcher gefährlichen Orte identifiziert worden. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinksy freut sich über die rege Teilnahme der Bevölkerung, da diese Rückmeldungen entscheidend für die Verbesserung der Radinfrastruktur sind.

Zu den am häufigsten kritisierten Stellen gehört die Grinzinger Allee, wo der Radstreifen direkt auf der Hauptfahrbahn verläuft, was gefährliche Situationen hervorruft. Ein verärgerter Radfahrer wies darauf hin, dass die Straße in diesem Abschnitt immer enger wird, während parkende Autos zusätzlichen Platz wegnehmen. Dies zwingt Radfahrer dazu, äußerst vorsichtig zu sein.

Nicht nur die Grinzinger Allee gilt als Problembereich. An der Klosterneuburger Hochstraße nahe dem Donaukanal wurde auf fehlende Stoppschilder für Autofahrer hingewiesen. Ein Radfahrer äußerte, dass diese Strecke bei der Fahrt von Klosterneuburg nach Wien als lebensgefährlich empfunden wird. Zudem wurde auf der Greinergasse kritisiert, dass der Weg trotz seiner Einbahnregelung zu schmal für Radfahrer ist.

