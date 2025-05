VCÖ-Studie: Probleme beim Radfahren in der Leopoldstadt

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der Radfahrer aus ganz Wien problematische Stellen im Radverkehr melden konnten. In der Leopoldstadt wurden über 155 kritische Punkte erfasst, die von gefährlichen Kreuzungen bis hin zu engen oder blockierten Radwegen reichen.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Ob zu schnelle Autos oder verwirrende Beschilderungen – für viele Radfahrende in der Leopoldstadt stellen solche Schwierigkeiten oft eine große Belastung dar und können sogar die Sicherheit gefährden. Trotz der Verbesserungen im Bezirk, unter anderem durch den im vergangenen Jahr eingeführten 900 Meter langen „Mega-Radhighway“ auf der Praterstraße, treten an vielen Stellen nach wie vor Probleme auf.

Um spezifizierte Probleme zu identifizieren, hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eine interaktive Karte ins Leben gerufen. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks konnten bis Anfang Mai ihre Anliegen und problematischen Punkte im Radverkehr eintragen. Insgesamt meldeten über 2.185 Personen in ganz Wien ihre Beobachtungen, wobei 773 dieser Stellen als gefährlich eingestuft wurden. Diese kritischen Punkte sind nun auf einer interaktiven Karte zugänglich, die die Problematik des Radverkehrs in der Stadt sichtbar macht.

155 Problemstellen in der Leopoldstadt

In der Leopoldstadt wurden über 155 spezifische Problemzonen identifiziert, die potenziell für Radfahrer gefährlich sein könnten. Ein besonders kritischer Bereich ist die Kreuzung Taborstraße/Rotensterngasse, die als unübersichtlich gilt und vor allem für Kinder ein hohes Risiko darstellt. Auch die Situation rund um den Max-Winter-Platz ist alarmierend: Der dortige Fahrradabstellplatz ist oft überfüllt, obwohl es in der Nähe mehrere Stellplätze gibt. Dieses Missverhältnis lässt darauf schließen, dass die Kapazität nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken.

Welches Problem stört dich am meisten in der Leopoldstadt?

Ein weiteres großes Problem ist die Taborstraße selbst. Radfahrende sind gezwungen, auf oder sehr nah an den Straßenbahnschienen zu fahren, da es keinen separaten Radweg gibt. Diese enge Situation birgt große Risiken, insbesondere durch parkende Autos, deren Türen plötzlich geöffnet werden könnten. In der Castellezgasse hingegen ist der vorhandene Radweg so schmal, dass er nicht genügend Platz für ein sicheres Radfahren bietet.

Auf der Vorgartenstraße wurde ebenfalls auf Probleme hingewiesen. Dort ragen häufig Pflanzen in den Radweg hinein, was die ohnehin begrenzte Fahrfläche weiter einschränkt. Diese „Begrünungselemente“ sind zwar attraktiv, stellen aber ein Sicherheitsrisiko dar, da sie die Sicht und den Raum zum Fahren einschränken.

