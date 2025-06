In den Tagen vor den festlichen Hochzeitsfeierlichkeiten des US-Milliardärs Jeff Bezos mit seiner Verlobten Lauren Sanchez in der romantischen Kulisse Venedigs, kam es zu einem markanten Protest. Laut der Organisation Extinction Rebellion soll dieser Protest den „unverhältnismäßigen Beitrag der Superreichen mit ihrem verschwenderischen Lebensstil zur globalen Erwärmung“ verdeutlichen. Aktivisten äußerten, dass eine minimale Besteuerung des Reichtums dieser Personen dazu beitragen könnte, Mittel für einen gerechten und demokratischen ökologischen Übergang zu generieren. Sie haben bereits angekündigt, dass weitere Protestaktionen in den kommenden Tagen geplant sind.

„Am Samstag wird in Venedig die Hochzeit des zweitreichsten Mannes der Welt gefeiert“, so ein Aktivist. „Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Zurschaustellung von Reichtum, sie verdeutlicht auch die Kluft zwischen denjenigen, die im Überfluss leben, und denjenigen, die in Armut kämpfen. Während Robin Hood von den Reichen stahl, um den Armen zu helfen, fordert Extinction Rebellion, dass diejenigen, die übermäßigen Reichtum anhäufen, besteuert werden, um eine gerechte und demokratische ökologische Wende zu finanzieren“, ergänzten sie in einer Presseaussendung.

FFür die „Hochzeit des Jahres“ werden über 80 Privatjets erwartet, die prominente Gäste aus Städten wie Los Angeles, New York, London und Dubai zum Flughafen „Marco Polo“ in Venedig bringen. Von 26. bis 28. Juni sind mehr als 250 Stars geplant, die an den Feierlichkeiten teilnehmen werden. Dies verspricht, ein Aufgebot zu sein, das dem Glanz der Oscars ähnelt. Einige der hochkarätigen Gäste, die im Umlauf sind, sind:

Leonardo DiCaprio

Oprah Winfrey

Kim Kardashian

Robert Pattinson

Orlando Bloom

Diane von Fürstenberg

Barbra Streisand

Die Spekulationen, dass Lady Gaga möglicherweise bei der Gala am 28. Juni auftreten könnte, befeuern das Interesse weiter. Zudem stehen auch Eva Longoria und Kris Jenner auf der Gästeliste. In den Medien wird berichtet, dass die Teilnahme von Orlando Blooms Frau Katy Perry noch ungewiss ist, da ihre Beziehung derzeit auf dem Prüfstand zu stehen scheint.

Bereits am Dienstag erreichten Mega-Yachten und Privatjets die Lagunenstadt, um die Gäste zu Bezos‘ Hochzeit zu befördern. Unter diesen war das 60 Meter lange und 70 Millionen Dollar teure Schiff „Arience“, das dem Fondsmanager und Philanthropen Bill Miller gehört. Auch die beeindruckende 122 Meter lange Jacht „Kismet“ des pakistanischen Milliardärs Shahid „Shad“ Khan legte in Venedig an. Khan ist bekannt für seinen Besitz des Premier-League-Fußballvereins Fulham und des NFL-Teams Jacksonville Jaguars. Seine Jacht gehört zu den wenigen weltweit, die mit einem Kryotherapieraum ausgestattet ist.

Zusammenfassung

Die bevorstehende Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez ist nicht nur eine Feier des Reichtums, sondern auch ein Anlass für Proteste, die die Ungleichheit und den Einfluss von Superreichen auf Umweltfragen thematisieren. Diese Spaltung zwischen Reichen und Armen, sowie die damit verbundenen ökologischen Herausforderungen, ruft zur Diskussion und zu einer Neubewertung der Verteilung von Reichtum und dessen Besteuerung auf.