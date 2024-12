Verborgene Schätze: Auktion von Edelmetall-Highlights mit Netrebko, Gabalier und Metallica!





news/APA/Mittwoch, 11.12.24, 10:53:30 Was haben Metallica, Anna Netrebko und Andreas Gabalier gemeinsam? Alle haben zahlreiche Platinplatten für ihre Werke erhalten. Zudem ist der Umzug in eine neue Bleibe oft mit dem Ausmisten verbunden. Universal Music Austria geht es dabei nicht anders und gibt ihr altes Büro am Wiener Schwarzenbergplatz auf. Infolgedessen werden nun 38 Gold- und Platin-Auszeichnungen für einen guten Zweck versteigert.









Im Auktionshaus stehen bis 19. Dezember Ehrungen für internationale Größen wie OneRepublic, Metallica und Netrebko zur Verfügung, ebenso wie Auszeichnungen von heimischen Stars. Folgendes kann versteigert werden: Andreas Gabaliers Dreifachplatin Music Award für über 60.000 verkaufte Exemplare von „Herzwerk“

Parov Stelars handsignierte Goldplatte für „The Art of Sampling"

Der Rufpreis beginnt jeweils bei 100 Euro, und der gesamte Erlös der Auktion kommt dem Neunerhaus und dem Integrationshaus zugute.



