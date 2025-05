Verborgenes Meisterwerk: 650.000 Euro für Da Vincis Zeichnung in Wien!

News/APA/Mittwoch, 30.04.25, 10:44:09

Eine kürzlich entdeckte Tuschezeichnung aus der Werkstatt Leonardo da Vincis hat bei einer Dorotheum-Auktion am Dienstag für die beeindruckende Summe von 650.000 Euro den Erwartungen „bei Weitem“ übertroffen. Laut Presseaussendung wird dieses „außergewöhnliche Werk“ dem spanischen Künstler Fernando Llanos zugeschrieben. Ob Leonardo da Vinci selbst an dem Werk beteiligt war, ist nach wie vor ungewiss. Dennoch sind die stilistischen Parallelen zwischen dieser Zeichnung und den bekannten Arbeiten des Meisters unbestreitbar.













Die unvollendete Darstellung des Salvator Mundi ist in schwarzer Tusche auf einer Holztafel ausgeführt und trägt das Datum 1504. Besonders bemerkenswert sind die engen, an Wasserwirbel erinnernden Ringellocken, die exakt den Techniken entsprechen, die Leonardo in seinem Traktat über die Malerei sowie in mehreren anderen Schriften beschrieb. Diese stilistischen Merkmale geben Anlass zu Spekulationen, ob Leonardo möglicherweise Einfluss auf die Ausbildung des Künstlers Llanos oder sogar auf die Erstellung dieses spezifischen Kunstwerkes hatte.

Die Tuschezeichnung könnte von erheblichem kunsthistorischem Wert sein, insbesondere wenn man die Beziehung zwischen Llanos und Leonardo in Betracht zieht. Kunsthistoriker sind zunehmend an der Aufklärung solcher Zusammenhänge interessiert, da sie neue Einsichten in die Techniken und Stile der Renaissance-Meister ermöglichen können.

Fakten zur Auktion:

Veranstalter: Dorotheum

Dorotheum Auktionsdatum: 29. April 2025

29. April 2025 Endpreis: 650.000 Euro

650.000 Euro Künstler: Fernando Llanos (Zuschreibung)

Fernando Llanos (Zuschreibung) Datum der Arbeit: 1504

1504 Medium: Tusche auf Holztafel