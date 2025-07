Verdacht auf Brandstiftung: Feuer auf Müllinsel in Geidorf

Verdacht auf Brandstiftung: Müllinsel stand in Geidorf in Flammen Am Sonntagabend kam es im Grazer Bezirk Geidorf zu einem verheerenden Brand in einer Müllinsel, der die Polizei auf den Plan rief. Die Flammen beschädigten nicht nur die Müllinsel, sondern auch mehrere Fahrzeuge und eine Straßenlaterne. GRAZ. Kurz vor 23.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, als die Feuerwehr zu einem Brand am Geidorfplatz eilte. Die darüber hinaus entstandenen Schäden umfassen einen Baum, ein abgestelltes Lastenfahrrad und ein geparktes Auto. Zudem wurde die Verkabelung einer Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Die Berufsfeuerwehr Graz reagierte schnell und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Siehe auch Am 21. Juni: Spiel- und Sportfest der Bezirke Ries und Waltendorf Ermittlungen wegen Verdacht auf Brandstiftung Laut der Landespolizeidirektion Steiermark wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Ein Zeuge berichtete von zwei flüchtenden Jugendlichen, die kurz vor Ausbruch des Feuers in der Nähe gesehen wurden. Auf Grundlage dieser Hinweise haben die Ermittler bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und die Videoüberwachung in der Umgebung gesichert. Trotz intensiver Fahndung blieb die Suche bislang ohne Erfolg. Solche Brandstiftungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Gemeinschaft dar. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen könnten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein. Siehe auch Betrüger täuschen ältere Dame im Bezirk Jakomini. Weitere Informationen:

Brandstiftungen in städtischen Parkanlagen und öffentlichen Plätzen haben in der letzten Zeit zugenommen, was auf die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Präventionsmaßnahmen hinweist. Städte wie Graz arbeiten daran, gefährdete Bereiche besser zu sichern, um die Bürger vor solchen Vorfällen zu schützen.

