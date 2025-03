Verdächtiger festgenommen: Polizei klärt Einbruchsserie in Graz auf

Die Täter einer Einbruchsserie in Graz aus dem vergangenen Jahr konnten nun gefunden werden. Insgesamt 17 Eigentumsdelikte dürften geklärt sein. Einer der Tatverdächtigen wurde bereits in Haft genommen.

GRAZ. Ermittler des Grazer Kriminalreferats haben zwei Männer im Alter von 30 und 27 Jahren als Tatverdächtige für mehrere Einbruchsdiebstähle in Firmen und Selbstbedienungsläden identifiziert. Die Ermittlungen begannen bereits Ende März des Vorjahres, um den Verbleib der großen Menge an Bargeld und Wertgegenständen, die in den Einbrüchen entwendet wurden, zu klären. In einem Zeitraum von nur zwei Monaten wurden in neun Unternehmen im Bereich der Puntigamer Straße Einbrüche verübt. Die Täter stahlen Bargeld, Gutscheine sowie elektronische Geräte und konnten zunächst unerkannt fliehen. Ende Juli führte eine Serie weiterer Einbrüche in Selbstbedienungsläden sowie Diebstähle von Lebensmitteln zu den beiden Tatverdächtigen.

Dank umfassender Spurensicherung und einer detaillierten Auswertung von Überwachungsvideos konnten die Ermittler schließlich einen 30-jährigen Mann aus Graz identifizieren, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Er wurde Mitte Dezember 2024 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen. Zunächst bestritt der Mann die Vorwürfe, gestand aber später seine Beteiligung an den Delikten und ist derzeit in Haft.

Komplize ermittelt

Nach einem weiteren Einbruch in einen Selbstbedienungsladen in Raaba konnten die Ermittler auch den 27-jährigen Komplizen aufspüren. Zwar bestritt dieser anfangs seine Tatbeteiligung, zeigte sich jedoch später geständig, als die Beweise gegen ihn überwältigend waren. Beide Männer gaben Geldnot und den Bedarf an Lebensmitteln als Beweggrund für ihre Taten an. Der Gesamtschaden, der durch die 14 Einbrüche und drei Diebstähle entstanden ist, wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen die beiden Tatverdächtigen Anklage bei der Staatsanwaltschaft Graz erhoben.

