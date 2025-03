„Verdammt, ich lieb mich!“: Angela Ascher erstmals in Graz

Erstmalige Darbietung in der Komödie Graz: Angela Ascher bringt ihr Debütprogramm nach Graz.

GRAZ. Die talentierte Schauspielerin Angela Ascher, die in Bayern als erfahrene Film- und Theaterschauspielerin bekannt ist, präsentiert am 30. März ihr erstes Bühnenprogramm in der Komödie Graz. Das Programm mit dem Titel „Verdammt, ich lieb’ mich.“ behandelt auf ehrliche und humorvolle Weise die komplexen Facetten der Selbstliebe. Das Publikum wird eingeladen, an diesem besonderen Abend live auf der Bühne dabei zu sein, um Aschers einzigartigen Humor und ihre Talent für Stand-up Comedy zu erleben.

Ein ehrlicher Blick auf Selbstliebe

In „Verdammt, ich lieb mich.“ zeigt die gebürtige Bayerin nicht nur ihr komödiantisches Talent, sondern auch eine tiefgreifende Leidenschaft für die Bühne. Klischees werden spielerisch aufgegriffen und erfrischend hinterfragt. Angela Ascher scheut sich nicht, auch kontroverse Themen anzusprechen – seien es gesellschaftliche Normen oder die Benutzung von Sexspielzeug in unangemessenen Kontexten. Mit viel Witz und pointiertem Humor bringt sie ihr Publikum zum Lachen und Nachdenken.

Angela Ascher hat ihre schauspielerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg absolviert. Ihre Karriere umfasst bemerkenswerte Auftritte in beliebten TV-Serien wie „Tatort“ und „Die Rosenheim-Cops“. Darüber hinaus ist sie bekannt als Hauptdarstellerin in der erfolgreichen Sketch-Comedy-Serie „Fraueng’schichten“ des Bayerischen Rundfunks. Herausragend sind auch ihre Rollen beim jährlichen Derblecken am Münchner Nockherberg, in denen sie über Jahre hinweg als Politikerin Ilse Aigner brillierte. Ascher hat auch in renommierten Theatern wie dem Thalia Theater in Hamburg, dem Deutschen Schauspielhaus und dem Schauspielhaus Wien gespielt.

