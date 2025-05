Verein auf der Wieden: Pro Mente unterstützt seit 60 Jahren psychisch Erkrankte

Psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein Tabuthema in der Gesellschaft. Viele Betroffene fühlen sich oft isoliert und allein gelassen. Ein Verein in Wieden, Pro Mente, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen Halt und Unterstützung zu bieten. In diesem Jahr feiert der Verein sein 60-jähriges Bestehen.

WIEN/WIEDEN. Wenn ich Halsschmerzen habe, suche ich den Hausarzt auf. Wenn ein Muttermal wächst, gehe ich zur Hautärztin. Aber wenn es um psychische Gesundheit geht, sind viele unsicher, wo sie Hilfe finden können. Psychische Erkrankungen sind ein sensibles Thema, das oft nicht offen angesprochen wird.

Panikattacken und Traumata werden häufig verschwiegen, während Depressionen oft zu spät oder gar nicht behandelt werden. Seit seiner Gründung hat sich Pro Mente auf die Behandlung und Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen spezialisiert – und das mit bemerkenswertem Erfolg.

Pro Mente, ansässig in der Grüngasse 1A, feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Die Organisation, die 1965 gegründet wurde, betreut Betroffene auf vielfältige Weise – durch professionelle und ehrenamtliche Unterstützung. Diese umfassende Betreuung ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz zur Heilung.

Pioniere der psychischen Gesundheit

In sechs Jahrzehnten hat sich viel verändert, erzählt Rudolf P. Wagner, Geschäftsführer von Pro Mente. „Früher war die Psychiatrie von Isolation geprägt. Unser Gründer, Raoul Schindler, hat mit seiner innovativen Herangehensweise eine Behandlung auf Augenhöhe ermöglicht.“ Dieser Ansatz hat sich als entscheidend erwiesen.

Psychische Erkrankte leben oft isoliert und scheuen den Kontakt zur Außenwelt. Dadurch verringern sie ihre sozialen Fähigkeiten, was zu einem Teufelskreis führt, wie Wagner erklärt: „Die Reintegration in die Gesellschaft ist fundamental für den Heilungsprozess.“

Pro Mente bietet verschiedene Unterstützungsformen an, darunter Wohngemeinschaften, in denen erkrankte Personen selbstständig leben können und von Fachkräften betreut werden. Zudem hilft der Verein Langzeitarbeitslosen bei der Rückkehr ins Berufsleben. Vor einigen Jahren wurde auch die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Schulen notwendig.

Weg zurück in den Alltag

Ein zentraler Aspekt von Pro Mente ist die Sozialbegleitung durch Ehrenamtliche. Diese engagieren sich aktiv für psychisch Erkrankte, indem sie sie nach draußen begleiten oder Besuche zu Hause machen. „Es geht darum, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, um die Patienten aus ihrer Isolation zu befreien,“ erläutert Bereichsleiterin Bettina Arbesleitner. Die Ausbildung dieser Ehrenamtlichen erfolgt ebenfalls durch Pro Mente.

Finanziert wird die wertvolle Arbeit von Pro Mente durch den Fonds Soziales Wien (FSW), das Arbeitsmarktservice (AMS) und das Sozialministeriumservice.

Rund um die Uhr Hilfe Telefonseelsorge: 142, täglich 0-24 Uhr Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01/31 330, täglich 0-24 Uhr, www.psd-wien.at

Kriseninterventionszentrum Wien: 01/406 95 95, Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, www.kriseninterventionszentrum.at

Die Hilfe durch Ehrenamtliche ist zentrale Bestandteil der Arbeit von Pro Mente. „Mit kleinen, aber bedeutenden Gesten kann man den Betroffenen enorm helfen und sie auf den Weg zurück ins Leben unterstützen,“ fasst Arbesleitner zusammen.

Für Interessierte findet am Mittwoch, den 4. Juni, ein Infoabend statt. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr in der Grüngasse 1A und wird maximal eineinhalb Stunden dauern. Eine Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] erforderlich.

Mehr zum Thema:

Gemeinsam in der Josefstadt die Einsamkeit besiegen

Burnout, Erschöpfung und Stress

Neue Anlaufstellen für psychische Gesundheit eröffnet