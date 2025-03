Verein „Rollende Engel“ erfüllt letzten Wunsch: David Garrett hautnah erleben

Der letzte Wunsch von Catherine, einer 40-jährigen Frau, war es, ihr Idol David Garrett live zu erleben. Bereits in ihrer Kindheit hatte sie eine Leidenschaft für die Musik entwickelt, indem sie Violine und Klavier spielte und zahlreiche Auftritte absolvierte. Doch vor zehn Jahren änderte sich ihr Leben dramatisch: Sie erhielt die Diagnose einer unheilbaren Krankheit, aufgrund derer sie nun in einer Langzeitpflegestation lebt, wo sich ein engagiertes Team von Pflegekräften rund um die Uhr um sie kümmert.

In der Zwischenzeit hat sich Catherines Gesundheitszustand merklich verschlechtert. Ihre Mutter, die jede freie Minute bei ihrer Tochter verbringt, ist stets an ihrer Seite und sorgt dafür, dass es Catherine an nichts fehlt. Sie kennt die Leidenschaft ihrer Tochter für den weltberühmten Geiger und Musiker David Garrett, der bald ein Konzert in der Wiener Stadthalle geben möchte. Die Vorstellung, mit ihrer Tochter noch einmal einen unvergesslichen Abend zu verbringen, erfüllt die Mutter mit Hoffnung und Entschlossenheit.

Verein Rollende Engel erfüllt letzten Wunsch

Da es Catherines größter Wunsch war, David Garrett live zu sehen, wandte sich ihre Mutter an den Verein Rollende Engel. Diese Organisation hat sich darauf spezialisiert, schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Innerhalb weniger Stunden wurden alle notwendigen Genehmigungen für den Konzertbesuch organisiert und ein ehrenamtliches Team, das medizinisch geschult ist, machte sich auf den Weg ins Krankenhaus.

Bei ihrer Ankunft fanden sie Catherine und ihre Mutter in einer freudigen Erwartungshaltung vor. Es war überwältigend zu sehen, wie glücklich sie über die bevorstehende Erfüllung ihres Herzenswunsches waren. Gemeinsam brachen sie zur Wiener Stadthalle auf, wo bereits Tausende von Fans auf das mitreißende Konzert von David Garrett warteten. Punkt 19:15 Uhr begann die fulminante Show, die das Publikum in ihren Bann zog.

Schwerkranke genießt Musik von David Garrett

Catherine erlebte den Konzertabend gemeinsam mit ihrer Mutter in vollen Zügen. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht versuchte sie, im Takt der Musik mitzuschlagen und genoss die energiegeladene Bühnenshow in vollen Zügen. Die Zeit verging wie im Flug, während David Garrett in Höchstform aufspielte und das Publikum zu Standing Ovations hinriss. Die Wiener Stadthalle bebte förmlich unter dem Applaus, und Catherine stand mit Tränen der Freude in den Augen da.

Niemand hätte je geglaubt, dass dieser letzte Herzenswunsch so schnell und unkompliziert in Erfüllung gehen könnte. Dank des Engagements des Vereins Rollende Engel erlebte Catherine nicht nur ein unvergessliches Konzert, sondern auch eine wertvolle Zeit mit ihrer Mutter, die in diesen besonderen Momenten Trost und Freude fand.

Für Informationen und Anmeldungen zu weiteren Wunscherfüllungen, besuchen Sie bitte die Webseite: www.rollende-engel.at