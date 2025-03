Einmal ihr Idol live zu erleben, war der letzte Wunsch von Catherine. Als Kind war sie bereits eine talentierte Violin- und Klavierspielerin und trat oft auf. Doch das änderte sich schlagartig vor zehn Jahren, als die heute 40-Jährige die schreckliche Diagnose einer unheilbaren Krankheit erhielt. Diese Krankheit hat nicht nur ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt, sondern wird auch letztendlich zu ihrem Tod führen. Seit vielen Jahren lebt Catherine in einer Langzeitpflegestation, wo sie mit großer Hingabe von dem Pflegepersonal rund um die Uhr betreut wird. Ihre Mutter ist stets an ihrer Seite, in jeder freien Minute kümmert sie sich um Catherine und sieht mit Besorgnis zu, wie sich der Gesundheitszustand ihrer Tochter in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert hat. Um ihrer Tochter trotz der widrigen Umstände Freude zu bereiten, beschloss sie, einen tiefen Herzenswunsch zu erfüllen. Catherine ist ein großer Fan des berühmten Violinisten David Garrett, der demnächst in der Wiener Stadthalle ein Konzert geben sollte. Die Mutter wünschte sich sehnlichst, Catherine zu diesem Konzert mitzunehmen, um noch einmal gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu verbringen. Siehe auch EU und USA: Einigkeit ist der Schlüssel für die Zukunft! Verein Rollende Engel erfüllt letzten Wunsch In ihrer Überlegung wandte sich die Mutter an den Verein Rollende Engel, eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen und in emotionalen Momenten Unterstützung zu bieten. Innerhalb weniger Stunden wurden alle erforderlichen Genehmigungen für den Konzertbesuch gesichert, und das ehrenamtliche Team des Vereines, hochqualifiziert im medizinischen Bereich, machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. Bei ihrer Ankunft traf das Team auf eine aufgeregte und glückliche Mutter sowie Tochter, die sich auf einen besonderen Abend freuten. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Wiener Stadthalle, die bereits von zigtausenden Fans gefüllt war, die auf das Konzert warteten. Punkt 19:15 Uhr erlebten sie die fulminante Show von David Garrett, eine außergewöhnliche Darbietung, die Klassik und moderne Musik vereinte. Siehe auch Nach Paris: Auch Rom äußert Bedenken zum EU-Mercosur-Deal! Schwerkranke genießt Musik von David Garrett Catherine genoss den Konzertabend in vollen Zügen, mit ihrer Mutter an ihrer Seite. Sie lächelt, klatscht im Takt und lässt sich von der fantastischen Bühnenshow mitreißen. Die Zeit vergeht wie im Flug, während David Garrett in Höchstform aufspielt, das Publikum jubelt und Standing Ovations gibt. Die Wiener Stadthalle vibriert, und Catherine merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht; sie ist überglücklich und hat Tränen in den Augen, schließlich wurde ein Herzenswunsch erfüllt, von dem sie nicht zu träumen gewagt hätte. Siehe auch Fabienne und Fabian: Die Kinderbürgermeister von Graz 2025 Niemals hätte jemand geglaubt, dass dieser letzte Wunsch so leicht in Erfüllung gehen kann. Der Verein Rollende Engel hat durch seine wertvolle Arbeit gezeigt, wie wichtig es ist, Menschen in schweren Zeiten Freude zu bereiten und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten. Infos & Anmeldungen zu Wunscherfüllungen: www.rollende-engel.at

