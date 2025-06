Verena Stauffer tritt beim Bachmann-Preis an: Wird es für sie zum Kampf?

Dabei steht auf dem schmalen, doch großformatigen Band, dessen rosa Cover eine Palme und eine untergehende Sonne ziert, eine Genrebezeichnung, die populärer kaum sein könnte: Liebesgedichte. Im Inneren wartet jedoch ein experimenteller Text, der von der griechischen Mythologie zum modernen Digitalzeitalter und wieder zurück springt. Die Autorin Verena Stauffer nutzt dabei verschiedene Schriften und Sprachen und bezieht sogar Fotografie in ihr Werk ein. „Es ist ein gewagtes Buch. Und genau das wollte ich auch“, erklärt Stauffer, die mit ihrer kreativen Herangehensweise sowohl Herausforderungen als auch Chancen für den Leser schafft.

In Fußnoten legt sie Bezüge offen, die auf:

chinesische Dichterinnen

in zypriotischen Straßengräben gefundene Vibrator-Verpackungen

Händel-Opern

verweisen. Jeder neue Mensch und jede neue Beziehung bedeutet dabei auch eine neue Hoffnung – auf „ein Erweitern des eigenen Lebens“ und auf „eine Veränderung der Welt“. Sie betont, dass Poesie stets eine politische Dimension hat und Gedichte „Trost und Schutz bieten“ können. Man könnte fragen: Ist das nun übertrieben oder revolutionär? Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.

Der Eindruck, den die in Wien lebende Oberösterreicherin im Gespräch hinterlässt, ist vielmehr der einer Entwicklerinnen-Persönlichkeit. Sie hat klare Vorstellungen, weiß jedoch nicht immer, ob sie diese zeigen darf. Der Mut, beim Wettlesen teilnehmen zu möchten, kam erst nach einem Erfolgserlebnis: Ende Jänner stellte die Autorin, deren Debütroman Orchis über die exotische Welt der historischen Orchideenforschung 2018 viel positive Resonanz erfuhr, einen neuen Roman fertig. Das Manuskript schickte sie an die Frankfurter Verlagsanstalt, wo 2021 ihr Pandemie-Buch Geschlossene Gesellschaft erschien. Die positive Antwort von Verleger Joachim Unseld kam just an Stauffers 47. Geburtstag. „Da war ich kurz in einer Hybris und hab‘ mir gedacht: Jetzt schreib‘ ich auch noch einen Text für den Bachmann-Preis“, sagt sie lachend.

Die Zeit ist reif dafür, findet Stauffer: „Ich bin jetzt so alt wie Ingeborg Bachmann, als sie gestorben ist.“ Bereits 2018 hatte sie es schon einmal versucht, jedoch ohne Erfolg. Seitdem hatte sich kein Text so aufgedrängt, dass sie ihn einreichen wollte. Diesmal hingegen sprang ihr ein Satz aus einer Geschichte ins Auge, den ihr jemand erzählt hatte. „Daraus hat sich der ganze Text entwickelt.“ Ihr „poetischer und politischer, aber auch sehr metaphorischer Prosatext“ überzeugte Juror Klaus Kastberger und nun ist sie eine von 14 Teilnehmer:innen, die ab 25. Juni bei den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur antreten werden.

„Ich weiß, es wird ernst und hart. Das Prinzip heißt: rise and fall. Aber gehört zu werden und gelesen zu werden, ist ein Geschenk – auch wenn’s ein Zirkus ist“, sagt Stauffer. Ihre Erwartungen sind realistisch: „Ich erwarte mir eine kollegiale, schöne Zeit, aufregende Tage. Dabeisein ist das Wichtigste; ein Preis ist kein Muss.“ Viele bedeutende Schriftsteller:innen sind ohne Auszeichnung von den Tagen der Literatur abgereist.

Für Stauffer wird Klagenfurt nur eine Etappe auf ihrem Weg sein, dessen Ziel sie noch nicht kennt. „Ich hab das Gefühl, dass ich noch nicht dort bin, wohin ich möchte. Ich bin eine Suchende.“ Sprache spielt dabei eine entscheidende Rolle: „Sprache ist ein Zuhause, das ich sonst nicht habe.“ Ihre Lehre zieht sie weltweit, von Sibirien in Tomsk bis nach Pennsylvania, wo sie Kurse gibt. Sie erklärt, dass bestimmte Übungen helfen, den sprachlichen Ausdruck zu fördern. Eine Übung, die sie einsetzt, ist das Beschreiben des „Blicks aus dem Fenster“, was oft zu beeindruckenden Texten führt.

Die unberührte Naturidylle des Nationalparks Kalkalpen, aufgewachsen im heimatlichen Molln, findet sich auch in ihrem Gedichtband Ousia (2020) wieder und ist heute gefährdeter denn je. Umso dringlicher sei es, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ihr übernächster Roman, den sie bald konzeptionell entwerfen möchte, könnte der Anfang einer „Herkunfts-Trilogie“ sein. Molln hat auch Marlen Haushofer hervorgebracht, eine österreichische Dichterin, die wie keine andere die Schrecken und die Schönheit von Natur und Zivilisation eingefangen hat. Von Haushofer zu Bachmann? Der Weg scheint konsistent zu sein.

