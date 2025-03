Vergewaltigung: Strafe für Wiener DJ von zehn auf 36 Monate erhöht

Ein bekannter DJ aus Wien wurde aufgrund von Vergewaltigung verurteilt und erhielt eine rückwirkende Strafe, die nun deutlich höher ausfällt. Das Oberlandesgericht Wien erhöhte die ursprüngliche Haftstrafe von zehn auf 36 Monate.

WIEN. Ein erschütternder Fall hat kürzlich in der Wiener Clubszene für große Aufregung gesorgt. Im Oktober des letzten Jahres wurde ein 29-jähriger DJ nicht rechtskräftig wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Laut MeinBezirk gibt es einige Details zu diesem Vorfall, die weiter unten aufgeführt sind.

Die Staatsanwaltschaft, unzufrieden mit dem ursprünglichen Urteil, legte Berufung ein. Wie von „Heute“ berichtet, hat das Oberlandesgericht nun das Urteil revidiert. Anstatt der ursprünglich verhängten zehn Monate Haft muss der Wiener DJ nun für 36 Monate ins Gefängnis.

Urteil deutlich verschärft

Der Fall wurde besonders dramatisch, als mehrere Frauen, darunter eine 24-Jährige, ihre Erfahrungen mit dem 29-Jährigen teilten. Diese junge Frau gab an, dass sie in einer Herrentoilette vergewaltigt wurde. In den ersten Verhandlungen wies der DJ alle Anschuldigungen von sich und bezeichnete das Opfer sogar als Lügnerin. Erst nachdem er die Aussage der Betroffenen im Gericht hörte, legte er ein umfassendes Geständnis ab.

Bei der erstmaligen Urteilsverkündung wurde der DJ zu 32 Monaten Haft verurteilt, wobei zunächst lediglich zehn Monate unbedingt und der Rest zur Bewährung ausgesetzt wurden. Diese Entscheidung wurde jedoch sofort von der Staatsanwaltschaft angefochten, was sich als gerechtfertigt herausstellte. Das Oberlandesgericht hat das Urteil nun drastisch verschärft – die ursprüngliche unbedingte Haftstrafe wurde mehr als verdreifacht.

Das Gericht begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass der DJ zunächst jegliche Schuld in Abrede stellte und das Opfer sogar diffamiert hat. Sein späteres Geständnis wurde nicht als mildernder Umstand berücksichtigt, da es erst nach der Konfrontation mit den Beweisen erfolgte.

