Vergleich: Wien mit hoher Frauenquote in der kommunalpolitischen Führung

Die Geschlechterverteilung in kommunalen Spitzenpositionen zeigt interessante Statistiken. In Wien ist im Vergleich zu vielen anderen Regionen eine höhere Anzahl an Frauen in leitenden Positionen zu verzeichnen. Diese Beobachtung basiert auf einem detaillierten Vergleich der Bürgermeisterbesetzungen sowie der Bezirksvorsteher in der Bundeshauptstadt.



WIEN. Trotz Fortschritten gibt es noch immer erheblichen Handlungsbedarf hinsichtlich der fairen Verteilung von Spitzenpositionen zwischen Männern und Frauen. Insbesondere im Bereich der Kommunalpolitik wird diese Ungleichheit deutlich. Die „APA“ hat kürzlich analysiert, wie es um die Geschlechtergerechtigkeit bei den politischen Amtsträgern in den österreichischen Regionen bestellt ist.

Konkreter wurde die Verteilung der Bürgermeistersessel in den verschiedenen Bezirken untersucht. In Wien entsprechen die Bezirksvorsteher und -vorsteherinnen den Bürgermeistern und -bürgerinnen und bilden dasselbe kommunalpolitische Niveau.

Wien-Quote auf Platz drei

Laut der Auswertung aus dem Juli sind in Wien sieben Bezirksvorsteherinnen 16 männlichen Kollegen gegenübergestellt, was einer Frauenquote von 29,2 Prozent auf dieser Ebene entspricht. Im Vergleich zu anderen Regionen in Österreich belegt Wien damit den erfreulichen dritten Platz. Besonders bemerkenswert ist, dass in vielen anderen österreichischen Bezirken Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert sind.

Spitzenreiter in dieser Statistik ist die Stadt Graz, die sowohl eine Landeshauptstadt als auch ein Bezirk ist. Hier steht nur eine Bürgermeisterin, und zwar Elke Kahr (KPÖ), an der Spitze. Dies entspricht einem Frauenanteil von 100 Prozent in dieser Funktion. Solch eine Gleichheit der Geschlechter in politischen Ämtern bleibt jedoch eine Ausnahme.

Im Rennen um die höchsten Frauenquoten in den Bezirken können sich hauptsächlich die Niederösterreichischen Bezirke mit Wien messen. Im Bezirk Mödling gibt es insgesamt sieben Bürgermeisterinnen in den 20 Gemeinden, was eine beeindruckende Quote von 35 Prozent ergibt und Platz zwei im österreichweiten Ranking einnimmt. Der Bezirk Neunkirchen folgt dicht mit zwölf Bürgermeisterinnen in 44 Gemeinden, das entspricht einer Frauenquote von 27,3 Prozent.





