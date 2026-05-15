Verheerender Brand in Zillertaler Almhütte: Drei Urlauber retten sich in winterliche Nacht

Almhütte im Zillertal bei Brand schwer beschädigt

Im Stilluptal im Zillertal im Bezirk Schwaz ist in der Nacht auf Donnerstag eine Almhütte durch einen Brand schwer beschädigt worden. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Feuer brach gegen 2.30 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt übernachteten drei Männer aus Deutschland in der Hütte.

Die Männer wurden von einem Rauchmelder geweckt und versuchten zunächst, den Brand selbst zu löschen. Da es in dem Gebiet keinen Handyempfang gibt, mussten sie talwärts gehen, um einen Notruf abzusetzen.

Die alarmierte Feuerwehr benötigte rund eine Stunde, um den Brandort auf etwa 1.500 Metern Seehöhe zu erreichen. Die Einsatzkräfte berichteten von winterlichen beziehungsweise tief winterlichen Fahrverhältnissen.

Aufgrund der exponierten Lage und der tief winterlichen Fahrverhältnisse traf die Feuerwehr erst nach rund einer Stunde bei der Almhütte ein. Der Brand wurde von den Einsatzkräften mit schwerem Atemschutz gelöscht.