Verkehr: Bahnschranken verursachen Staus im Süden von Favoriten

Wegen intensiven Güterverkehrs und einer ÖBB-Umleitung kommt es derzeit häufiger zu Schrankensperren an der Himberger Straße. Auch die Buslinien 17A, 16A, 67A und 67B sind betroffen.

WIEN/FAVORITEN. Die Himberger Straße stellt eine wichtige Verbindung für die Anwohner von Rothneusiedl und Oberlaa zur Favoritenstraße dar und ermöglicht so den Zugang zum Verteilerkreis sowie zu anderen Teilen Wiens. Dennoch bemängelt Anwohner Erich Guzmits, dass der Autoverkehr dort alles andere als flüssig verläuft.

Grund für die Verkehrsbehinderung ist eine Bahnschranke an der Stelle, wo die Himberger Straße in die Favoritenstraße übergeht. Laut Guzmits sorgt diese veraltete Schranke regelmäßig für Unmut unter den Autofahrern und Unruhe in der Nachbarschaft. Die Schranke ist innerhalb einer Stunde bis zu achtmal geschlossen, was zu langen Staus insbesondere im Früh- und Abendverkehr führt.

Vermehrte Verkehrsprobleme

Die Probleme mit der Bahnschranke sind nicht neu, doch Guzmits beobachtet eine Verschärfung der Situation in den letzten Monaten. Häufig stauen sich die Autos, wenn Züge passieren, und manchmal reicht der Verkehr sogar bis zur Alaudagasse im Norden. In vielen Fällen gelingt es den Fahrzeugen nicht, den Übergang vollständig zu passieren, bevor die Schranke wieder schließt.

Für die betroffenen Buslinien 17A, 16A, 67A und 67B ist die Situation ebenfalls belastend. An den Haltestellen kommt es zu längeren Wartezeiten, was durch die Verkehrssituation bedingt ist. Eine Sprecherin der Wiener Linien bestätigt dies und erklärt, dass die Busse im Straßenverkehr operieren müssen und sich an lokale Gegebenheiten anpassen müssen.

Güterverkehr in hoher Frequenz

Obwohl an dieser Stelle kaum Personenzüge vorgesehen sind, verläuft die Gleisanlage auf direktem Wege zum Güterzentrum Wien Süd in Inzersdorf. Güterzüge müssen mehrere Male pro Stunde passieren, was die Situation zusätzlich verschärft. Die ÖBB bestätigen eine verstärkte Nutzung der Strecke in den letzten Monaten.

Ein Sprecher des Unternehmens erläutert, dass dieses Phänomen im Zusammenhang mit Umleitungen aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen entlang der Ostbahn steht, die noch bis Ende 2026 andauern. Bereits seit April 2024 laufen die Arbeiten, die voraussichtlich bis November 2026 fortgesetzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Anwohner in Oberlaa und Rothneusiedl damit rechnen, häufig am Gleis festzustehen.



Mehr Nachrichten aus Favoriten:

Beeindruckende Wartezeiten am Bahnübergang

Ein Betreuungszentrum wurde vom Alsergrund nach Favoriten verlagert

Entlang der Rotenhofgasse häuft sich der Müll