Verkehr in Graz: Von Ärger zu Lösungsansätzen

GRAZ. Die MeinBezirk-Titelstory vom 11. Juni 2025 sorgte für intensive Diskussionen über Verkehrsthemen und führte zur Entscheidung der Stadt, im Bereich des Finanzamts eine neue Ampel zu installieren.

„Die Außenbezirke fühlen sich beim Verkehrskonzept benachteiligt“ – das war der Kern der letztwöchigen Titelstory von MeinBezirk. Die Leserschaft reagierte mit vielen Kommentaren, die eindrücklich zeigen, dass Verkehrsthemen in Graz weiterhin für erhebliche Diskussionen sorgen. Die Rathauskoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ hat mit dem Mobilitätsplan 2040 ein Konzept vorgestellt, das darauf abzielt, den Verkehr in der Stadt umweltfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Die wesentlichen Ziele beinhalten eine signifikante Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und eine generelle Verkehrsentlastung. Dieses Konzept wird als notwendige Antwort auf das Bevölkerungswachstum und den Klimawandel betrachtet.

Vielfältige Bürgeranliegen

Kritik wurde insbesondere von der ÖVP laut, vor allem aus den Außenbezirken, wo die Bedürfnisse der Anwohner als nicht ausreichend berücksichtigt wahrgenommen werden. Konkrete Anliegen betreffen Aspekte der Verkehrssicherheit in Vierteln wie Ries, Puntigam, Andritz, Waltendorf und Mariatrost, die laut Volkspartei ignoriert würden. Analoges Feedback ist aus zahlreich eingegangenen Leserbriefen abzulesen. So fordern Ingrid und Friedrich Christoph etwa Maßnahmen gegen den Schleichverkehr am Unteren Breitenweg in Waltendorf. Ihr praxisorientierter Vorschlag: ein Linksabbiegeverbot in die Peterstalstraße. In Wetzelsdorf und Straßgang wird eine grundsätzlich funktionierende Infrastruktur gewürdigt, jedoch wird eine „dauerrot“ geschaltete Ampel ohne erkennbaren Grund kritisiert.

Neutorgasse sorgt für Aufregung

Auch der Verkehr in der Innenstadt bleibt ein heiß diskutiertes Thema. In der Neutorgasse berichten Anwohner von chaotischen Szenen, wo Radfahrer, Fußgänger, E-Scooter und Lieferdienste einen engen Raum teilen, was zu gefährlichen Situationen führt. Heribert Hudax fordert dringend eine Lösung, um Unfälle zu vermeiden. Ein weiterer Leser bemängelt die kurzen Ampelphasen, wodurch es zu täglichen Staus kommt.

Neue Ampel für erhöhte Sicherheit

Die Stadt Graz reagiert auf diese Herausforderungen und plant in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße die Installation einer Ampel, die auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer abzielt. Dies geschieht nach einem tragischen Unfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist. Laut Thomas Fischer, Leiter des städtischen Straßenamtes, sind die Planungen noch im Gange, und die Umsetzung ist für Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 vorgesehen.

MeinBezirk interessiert die Meinung der Bürger

Wie zufrieden bist du mit der Verkehrssituation in deiner Nachbarschaft? Teile uns dein Feedback mit, inclusive deiner Erfahrungen und eventuell Fotos: [email protected]

Das könnte dich auch interessieren:

VP-Bezirksvorsteher sehen Grazer Außenbezirke benachteiligt

Wie der Mobilitätsplan 2040 Graz verändern soll

Regionalbus 671 soll aus Rudersdorfer Straße verschwinden