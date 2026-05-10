Verkehrschaos in Wien: Großveranstaltungen bringen Sonntagsruhe ins Wanken

Mehrere Großveranstaltungen sorgen für Verkehrssperren in Wien

In Wien kommt es am Sonntag zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind mehrere gleichzeitig stattfindende Großveranstaltungen.

Betroffen sind unter anderem der Wings for Life Run sowie die Opening Ceremony für den Song Contest auf dem Rathausplatz. Außerdem findet das Fußballderby Rapid gegen die Austria statt.

Straßensperren in mehreren Bereichen der Stadt

Laut Angaben zur aktuellen Verkehrslage ist wegen des Wings for Life Run auf diversen Straßen in Wien „nichts mehr geht“. Für die Veranstaltung ist die Westeinfahrt ab der Guldenbrücke gesperrt, ebenso die Westausfahrt zwischen dem Karlsplatz und der Cumberlandstraße.

Der Ring ist wegen der ESC-Eröffnung für den Autoverkehr gesperrt. Weitere Sperren bestehen am Gürtel zwischen der Eichenstraße und der Felberstraße sowie auf der Spittelauer Lände und der Roßauer Lände.

Zusätzlich gibt es Sperren auf dem Franz-Josefs-Kai und auf der gesamten Lände bis zur Stadionbrücke. Auch die Strecke über die Stadionbrücke zum Praterstern und weiter bis zur Donauinsel ist gesperrt.

Empfehlung: großräumig ausweichen und U-Bahn nutzen

Die Tangente und die A22 sind den Angaben zufolge derzeit frei befahrbar. Es wird empfohlen, den Bereich der Sperren sehr großräumig zu umfahren und nach Möglichkeit auf die U-Bahnen umzusteigen.

Straßenbahnen fahren in Wien teilweise nur eingeschränkt. Eine Entspannung der Verkehrslage wird gegen 16.00 Uhr erwartet, der Ring bleibt jedoch auch danach wegen der ESC-Eröffnung gesperrt.