Verkehrskontrolle in Hernals: 29-Jährige greift zwei Polizisten an und verletzt sie

Eine Verkehrskontrolle aufgrund eines unzureichend beleuchteten Fahrrads geriet in Hernals außer Kontrolle. Zwei Polizisten wurden verletzt, einer musste seinen Dienst vorzeitig beenden.

WIEN/HERNALS. Am Dienstagabend, dem 18. Juni, führten zwei Beamte des uniformierten Fahrraddienstes eine routinemäßige Kontrolle am Hernalsergürtel durch, als ihnen ein Fahrrad ohne die vorgeschriebene Beleuchtung auffiel. Wie die Landespolizeidirektion (LPD) Wien in einer aktuellen Aussendung berichtet, zeigte sich die Radfahrerin nach der Anhaltung uneinsichtig und aggressiv.

Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde ein Wert von 0,64 Promille festgestellt, was die Zweifel an ihrer Verhaltensweise untermauerte. Während der Kontrolle verhielt sich die 31-jährige Frau zunehmend unkooperativ, beleidigte die Einsatzkräfte und ignorierte mehrere Abmahnungen.

Zwei Beamte verletzt

Die Frau weigerte sich, ihren Ausweis vorzuzeigen. Während die Polizisten versuchten, sie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festzunehmen, schritt ihre 29-jährige Begleiterin ein. Diese versuchte, die Beamten mehrfach wegzustoßen, was zu ihrer eigenen Festnahme führte.

Die Auseinandersetzung führte zu Verletzungen bei zwei der anwesenden Beamten, wobei einer von ihnen seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Nach Abschluss der Kontrolle erhielten beide Frauen Anklage, darunter auch die 29-Jährige wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung.

Solche Vorfälle sind in Wien nicht selten, da die Polizei in den letzten Jahren vermehrt mit Aggressionen gegen ihre Einsatzkräfte konfrontiert ist. Im Jahr 2022 wurden laut Statistiken des Innenministeriums mehr als 1.600 Angriffe auf Polizeibeamte registriert, ein alarmierender Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Die Rettungskräfte und die Polizei stehen häufig im Mittelpunkt von Konflikten, die sich aus Alkoholisierung, Drogenkonsum oder sozialen Spannungen ergeben.

