Verkehrsunfälle in Tirol: Mehrere Verletzte bei fünf Unfällen

Fünf verschiedene Verkehrsunfälle auf den Straßen Tirols haben zur Verletzung vieler Personen geführt. In Innsbruck wurde ein Mädchen an einer Haltestelle von einem E-Scooter angefahren. In Ranggen erlitten ein Radfahrer schwere Verletzungen. In Rohrbach überschlug sich ein Pkw und eine Familie wurde ins Krankenhaus gebracht. In Musau verlor eine Motorradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Lienz missachtete ein Motorradfahrer das Rotlicht an der Ampel und kam ebenfalls zu Schaden.

INNSBRUCK. Am 07. August 2025, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in der Andechsstraße in Innsbruck-Pradl, Höhe Hausnummer 67a, ein Unfall, bei dem eine 7-jährige Schülerin verletzt wurde.

Der Jugendliche setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133/7591 oder jeder Polizeidienststelle melden sollen.

Beschreibung des Lenkers: männlich, ca. 14–15 Jahre alt.

Radfahrer schwer verletzt

Am selben Tag wurde gegen 17:40 Uhr auf der L336 Ranggener Landesstraße ein Radfahrer von einem Pkw erfasst.

Ein 65-jähriger Österreicher war auf seinem Fahrrad in Richtung Kematen unterwegs, als eine 59-jährige Pkw-Fahrerin, die in die gleiche Richtung fuhr, mit ihm kollidierte, als er nach links abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und ins Krankenhaus geflogen.

Die Frau wies eine leichte Alkoholisierung auf. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Pkw überschlug sich

Am 07. August 2025 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B169 in Rohrberg zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine Familie aus Deutschland fuhr, als sich im Fußraum ein Tier befand. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlug.

Die Familie wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins BKH Schwaz gebracht. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge und die Polizei.

Schwerer Motorradunfall

Gegen 18:00 Uhr verlor eine 40-jährige Motorradfahrerin bei einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Sie wurde schwer verletzt.

Rotlichtmissachtung in Lienz

Um 22:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall in Lienz, als ein 18-jähriger Motorradfahrer das Rotlicht missachtete und mit einem Pkw kollidierte. Auch hier gab es schwere Verletzungen und ein erheblicher Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Tirol

Die Tiroler Handelskammer warnt vor potentiell gefährlicher symbolischer Politik.

Weitere Nachrichten aus Tirol