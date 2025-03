Verkehrsunfall: Fußgängerin erleidet schwere Verletzungen bei Zusammenstoß mit Auto

Am Montag, dem 10. März 2025, wurde eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die betroffene Frau wurde ins Universitätsklinikum Graz (UKH Graz) gebracht. Graz. An diesem Montag kam es gegen 12.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Schererstraße. Eine 74-jährige Fußgängerin überquerte an der Kreuzung mit der Straßganger Straße einen Schutzweg. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Graz befuhr mit seinem Pkw die Schererstraße in Richtung Westen und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Beide Verkehrsteilnehmer hatten grünes Licht, was die Situation besonders tragisch machte. Siehe auch EU steht vor entscheidender Abstimmung über den neuen Budget-Kurs – bleiben Sie informiert! Ins Universitätsklinikum Graz eingeliefert Der Fahrer konnte die Fußgängerin anscheinend zu spät wahrnehmen. Trotz einer sofortigen Bremsung war eine Kollision unvermeidlich. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde umgehend von der Rettung ins UKH Graz gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Glücklicherweise blieb der 81-jährige Fahrer unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest bei ihm fiel negativ aus, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht alkoholisiert war. Das könnte Sie auch interessieren: Siehe auch Vermisstes Mädchen, Rattenproblem und Preisanstieg bei Lebensmitteln Die besten Restaurants in der Steiermark Aktuelle Sportveranstaltungen in Graz Uni Graz sucht ehrenamtliche Unterstützer für Kleinkinderprogramme Dieser Inhalt gefällt Ihnen? Melden Sie sich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

