Verkehrsunfall in Graz: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Im Grazer Bezirk Lend kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin.

Am Mittwoch, um etwa 9:15 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Kalvarienbergstraße. An der Kreuzung zur Kalvariengürtelstraße wollte er nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 82-jährige Radfahrerin den Gehsteig in westlicher Richtung und versuchte, nach links in die Kalvarienbergstraße abzubiegen.





Unfallhergang und erste Ermittlungen

Beide Verkehrsteilnehmer hatten während des Unfalls grüne Ampeln. Die Polizei stellte jedoch fest, dass die Radfahrerin unrechtmäßig auf dem Gehsteig unterwegs war, als die Kollision geschah. Der Pkw erfasste die linke Seite der Radfahrerin, wodurch sie zu Boden stürzte und sich verletzte.

Die genaue Schwere ihrer Verletzungen ist bislang nicht bekannt, jedoch wurde sie in das LKH Graz eingeliefert, wo sie derzeit behandelt wird. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist erheblich.

Relevante Statistiken und Sicherheitshinweise

Verkehrsunfälle mit Radfahrern sind in städtischen Gebieten nicht selten und fordern häufig ernsthafte Verletzungen. Laut der Statistik Austria gab es im Jahr 2022 über 1.200 Unfälle mit Radfahrern, was die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen und -initiativen unterstreicht, insbesondere im Umgang mit Schutzwegen und Radfahrenden auf Gehwegen.

Aufmerksame Autofahrer und Radfahrer können durch das respektive Beachten der Verkehrsregeln dazu beitragen, solche Vorfälle zu verhindern. Helmpflicht und Sicherheitsausrüstung ergeben Sinn, um Verletzungen zu minimieren.

Für aktuelle Nachrichten aus Graz, besuchen Sie unsere Webseite.