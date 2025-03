Verkehrsunfall mit Fußgängerin: Autofahrer durch Sonnenblendung abgelenkt

Am Dienstagnachmittag wurde eine 50-jährige Fußgängerin in Graz, Bezirk Geidorf, unbestimmten Grades verletzt. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer erfasste die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs. GRAZ. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet von einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat. Eine 50-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Laut Berichten befand sich der Vorfall in der Zinzendorfgasse, einem belebten Wohnviertel. Frau sackte zu Boden Gegen 17 Uhr beabsichtigte ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg, seinen Pkw in der Zinzendorfgasse auszuparken. Zeitgleich wollte die 50-jährige Grazerin in ein ebenfalls dort parkendes Auto einsteigen und befand sich dabei neben der Fahrertür. Siehe auch 19 Millionen Übernachtungen: Sieben von zehn Städteurlauben finden in Wien statt Beim Ausparken seines Pkws erfasste der 29-Jährige die Frau mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs. Die Frau wurde zwischen dem Wagen und dem Spiegel eingeklemmt und sackte auf den Boden. Solche Unfälle sind in urbanen Gegenden leider nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn Autofahrer durch die Sonne geblendet werden. Die verletzte Frau wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo sie ärztlich versorgt wurde. Der Pkw-Fahrer gab an, dass er aufgrund der stark blendenden Sonne Schwierigkeiten hatte, die Umgebung richtig wahrzunehmen, was in solchen Momenten zu schweren Unfällen führen kann. Siehe auch Rätsel: Was steckt dahinter? Das könnte dich auch interessieren: Erster Bericht zu Swiss Air Notlandung in Graz Bemalene Steine sollen für Lächeln sorgen Park & Ride Anlage im Murpark wird erweitert Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

