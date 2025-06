Verkehrsupdate für Graz: Geduld auf der Baustelle – Stau von A nach B

In Graz wird trotz zahlreicher Baustellen effizient gearbeitet, jedoch sind Verzögerungen unvermeidlich.



GRAZ. Ob Nord, Ost, Süd oder West – in Graz ist es momentan kaum möglich, dem Anblick einer Baustelle zu entkommen. Das städtische Baugeschehen ist schon weit vor den traditionellen, baustellenintensiven Sommerferien in vollem Gange. Besonders die bereits diskutierten Großprojekte im Grazer Westen sowie die Arbeiten rund um den Hauptbahnhof ziehen die Aufmerksamkeit der Bürger auf sich. Die Anwohner scheinen sich, so der Eindruck, gut an die Situation angepasst zu haben und warten geduldig auf die Verbesserungen, die folgende diese Maßnahmen mit sich bringen werden.

Baustellen wohin man blickt



Aktuell laufen umfangreiche Arbeiten rund um die Erzherzog-Johann-Brücke sowie die angrenzenden Kais. Die Verkehrssituation ist zudem angespannt in der Peter-Tunner-Gasse, die momentan nur über die Lastenstraße erreichbar ist. Auch in der Grabenstraße kommt es zu Bauarbeiten, mit erhöhtem Stauaufkommen bis Ende September. Gleichzeitig gibt es an der Elisabethstraße zwischen Merangasse und Hartenaugasse noch Sanierungsarbeiten. Diese führen in beiden Fahrtrichtungen zu temporären Reduktionen der Fahrstreifen, wobei jeweils ein Fahrstreifen weiterhin befahrbar bleibt. Bis September erwartet die Anwohner auch an der Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße eine eingeschränkte Verkehrslage, da hier der gesamte Kreuzungsbereich inklusive Geh- und Radweg grundlegend erneuert wird.

Sperre bei Autobahn-Auffahrt



Ab dem 23. Juni treten in der Kärntner Straße durch die Sanierung der Autobahnbrücke bedeutende Änderungen in Kraft. Die südliche Auffahrtsrampe zur A9 Phyrnautobahn wird während der gesamten Bauzeit – voraussichtlich bis November 2025 – gesperrt. Die Auffahrt zur Autobahn ist in dieser Zeit ausschließlich über den Verteilerkreis Webling möglich.

Insgesamt gibt es derzeit über 500 Baustellen in Graz, von denen mehr als 300 den Verkehr betreffen. Die Bürger sind gefordert, Geduld und ein gutes Zeitmanagement an den Tag zu legen, um die Umleitungen und Verzögerungen zu umschiffen. Zudem ist es wichtig, Verständnis und Dankbarkeit für die notwendigen infrastrukturellen Verbesserungen zu zeigen, die letztendlich allen Grazern zugutekommen werden.

Weitere Informationen zu den aktuell laufenden Baustellen erhält man auf der Website der Stadt Graz. Die Holding Graz informiert ebenfalls über den aktuellen Stand und den Schienenersatzverkehr.

