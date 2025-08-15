Verlosung: Grazer Kinder bekamen Stadionführung und Fußballkarten

Am Mittwoch gingen die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner der Stadiontour-Verlosung auf einen spannenden Rundgang durch das Liebenauer Stadion.

GRAZ/LIEBENAU. Die Tourguide-Einheit leitete Stadion-Geschäftsführerin Eva Sonnleitner, die den Teilnehmern Einblicke in den Pressebereich, die Einsatzzentrale, und den VIP-Bereich der Merkur Arena bot. Die jungen Fans waren besonders begeistert, als sie auf den Spielbänken Platz nehmen und die Mannschaftskabinen ihrer Idole erkunden durften. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten die Kinder Gutscheine für ein Fußballspiel des GAK oder des SK Sturm, die sie nach ihrer Wahl einlösen konnten.

Anlässlich der großen Beliebtheit der Aktion wird das Gewinnspiel verlängert. Die zweite Stadiontour findet Anfang September statt. Teilnehmen können wieder alle Kinder, die ein Bild oder eine Zeichnung zu ihrem „schönsten Sporterlebnis“ auf unserer Website hochladen. Weitere Informationen und das Teilnahmeformular findest du hier:

Jetzt Stadionführung und Freikarten für Kinder gewinnen

