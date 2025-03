Leistenhernien, auch Inguinalhernien genannt, sind die häufigste Form von Eingeweidebrüchen. Diese gesundheitlichen Herausforderungen betreffen insbesondere Männer, da sie anatomisch bedingt anfälliger sind. Es wird angenommen, dass etwa 27 Millionen Menschen weltweit an einer Hernie leiden, wobei Leistenhernien etwa 75 % aller Eingeweidebrüche ausmachen. Besonders in der Altersgruppe der 50- bis 70-Jährigen treten sie häufig auf, jedoch können auch jüngere Menschen betroffen sein, insbesondere durch körperliche Anstrengung oder übermäßige Gewichtszunahme.

Das St. Josef Krankenhaus Wien ist eine der führenden Einrichtungen in der Behandlung von Leistenhernien. Mit einer besonderen Expertise und modernster Technik bietet das Krankenhaus hocheffiziente Operationsverfahren an. Rund 90 % der Patientinnen und Patienten, die sich in dieser Klinik einer Hernienoperation unterziehen, sind Männer, was die spezielle Fokussierung auf die Bedürfnisse dieser Patientengruppe verdeutlicht.

Im Jahr 2024 plant das St. Josef Krankenhaus Wien, etwa 420 Leistenbruch-Operationen durchzuführen, aus einem Gesamtkontingent von rund 700 Hernien-Operationen. Diese Zahlen positionieren das Krankenhaus nicht nur als eine der Top-Adressen in Wien, sondern auch im gesamten österreichischen Gesundheitssystem. Die häufigsten Symptome einer Leistenhernie sind sichtbare Schwellungen im Leistenbereich, Schmerzen oder ein Druckgefühl, insbesondere beim Heben schwerer Lasten, Husten oder Niesen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Betroffene frühzeitig medizinischen Rat einholen.

Die Behandlung von Leistenhernien erfolgt in der Regel operativ, wobei zwei Hauptmethoden zur Verfügung stehen: die offene Chirurgie und die minimal-invasive laparoskopische Technik. Letztere wird bevorzugt, da sie mit weniger Schmerzen und einer schnelleren Genesung verbunden ist. Das St. Josef Krankenhaus Wien zeichnet sich durch sein engagiertes Team von Fachärzten aus, die auf die neuesten chirurgischen Techniken und postoperative Pflege spezialisiert sind, um eine optimale Genesung zu gewährleisten.

Zusätzlich zur chirurgischen Behandlung bietet das Krankenhaus umfassende Beratungsdienste und postoperative Nachsorge an, um sicherzustellen, dass Patienten die bestmögliche Unterstützung erhalten. Die hochmodernten Einrichtungen und die patientenorientierte Betreuungsphilosophie des St. Josef Krankenhauses tragen dazu bei, eine schnelle Rückkehr zur gewohnten Lebensweise zu fördern.

Für weitere Informationen über Leistenhernien, deren Behandlung und die Expertise des St. Josef Krankenhauses Wien, können Sie die Website besuchen oder einen Beratungstermin vereinbaren.