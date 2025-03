Österreichs größte Sportveranstaltung, der Vienna City Marathon, steht wieder vor der Tür und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer. Am 5. April um 15 Uhr findet der Coca-Cola Inclusion Run zwischen dem majestätischen Rathaus und dem eindrucksvollen Burgtheater statt. In diesem Jahr feiert der Inclusion Run seine bereits achte Auflage und setzt damit ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft.

Dieses Event ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf; es ist der emotionale Auftakt für ein Wochenende voller Sport und Freude, das Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zusammenbringt. Durch den Inclusion Run werden jedes Jahr Hunderte von Menschen mit und ohne Behinderung in einem gemeinsamen Laufen vereint.

Ein wichtiges Element dieses Events ist, dass alle Einnahmen und Spenden vollständig den Special Olympics Österreich zugutekommen. Special Olympics ist eine weltweite Organisation, die sich für die Rechte und die Integration von Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen einsetzt. Die Spenden fließen in Trainingsprogramme, Wettkämpfe und andere Aktivitäten, die den Athleten die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und das Beste aus sich herauszuholen.