Verlosung: Stadiontour und Freikarten für deinen Lieblingsverein gewinnen!

In einer spannenden Kooperation zwischen MeinBezirk und der Stadt Graz werden zehn Kinder und ihre Begleitpersonen die Möglichkeit haben, an einer exklusiven Stadiontour der Merkur Arena teilzunehmen. Diese einmalige Gelegenheit beinhaltet einen Snack im VIP-Klub sowie Freikarten für ein Heimspiel des Lieblingsvereins der Kinder. Um teilzunehmen, müssen die Eltern eine Zeichnung oder ein Foto des schönsten Sporterlebnisses ihres Kindes einreichen. Mit etwas Glück dürfen die Sieger einen Blick hinter die Kulissen des Grazer Stadions werfen. GRAZ. Die neue Bundesligasaison steht vor der Tür, und der SK Sturm Graz startet am Freitag auswärts gegen LASK, während der GAK am Sonntag zu Hause gegen die Wiener Austria antreten wird. Gemeinsam mit der Stadt Graz und MeinBezirk erhalten die Grazer Kinder die Gelegenheit, die Merkur Arena hautnah zu erleben und zusammen mit ihren Freunden das Spiel ihres Lieblingsvereins zu genießen. Siehe auch Geh- und Radweg an der Mur in Graz vor der Seifenfabrik ab Juli 2025 gesperrt! Gewinner der Stadiontour

In Zusammenarbeit mit Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wird diese exklusive Stadiontour für insgesamt 20 Personen – zehn Kinder und jeweils eine Begleitperson – verlost. Neben der Stadiontour erwartet die Gewinner ein leckerer Snack im VIP-Bereich sowie Karten für ein Heimspiel. So kannst du gewinnen! Die Teilnahme an diesem spannenden Wettbewerb erfordert Kreativität. Die Eltern sind aufgerufen, die schönsten Sporterlebnisse ihrer Kinder einzureichen, sei es in Form einer Zeichnung oder eines Fotos. Die Einreichungen können über die MeinBezirk-Onlineplattform hochgeladen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 10. August. Die zehn glücklichen Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und dürfen am 13. August um 16 Uhr am Stadionvorplatz erscheinen. Bitte denkt daran, die Benachrichtigung am Veranstaltungstag vorzulegen, um an der Führung teilzunehmen. Siehe auch Viermal donnerstags: Grazer Stadt lädt zu sportlichen Schnupperkursen ein Weitere spannende Themen, die dich interessieren könnten: – Schiedsrichter Harkam über „Pfeifen als Inbegriff des Lebens“ – GAK verzeichnet über 4.300 Abos und 1.500 Mitglieder – Stadt Graz lädt zu sportlichen Schnuppereinheiten ein

