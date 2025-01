Vermisstes Mädchen, Rattenproblem und Preisanstieg bei Lebensmitteln







Was hast du am Dienstag, den 7. Januar, in Wien verpasst? Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages für dich:

Freispruch für einen Mann im Vergewaltigungsprozess einer Zwölfjährigen

Preise für günstige Lebensmittel erreichen Rekordhöhen

Ein elfjähriges Mädchen wird seit mehreren Tagen in Wien vermisst

Rattenbekämpfung in Wien steht vor großen Herausforderungen

Bis zu acht neue Primärversorgungszentren sollen im Jahr 2025 eröffnet werden

Der gefrorene See in der Seestadt sollte nicht betreten werden





