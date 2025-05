Vermögenszuwachs: Österreichische Haushalte haben 30 Milliarden Euro gespart

Trotz der anhaltenden Krise und der wirtschaftlichen Flaute ist das Geldvermögen der Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2024 erneut gestiegen: um 30,4 Milliarden Euro auf insgesamt 896 Milliarden Euro.

ÖSTERREICH. Fast 900 Milliarden Euro sind in österreichischen Haushalten als Geldvermögen gebunden. Genauer gesagt handelt es sich um 896 Milliarden Euro. Diese Informationen wurden von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) am Montag, den 26. Mai 2024, veröffentlicht. Das Zuwächse deuten darauf hin, dass trotz wirtschaftlicher Herausforderungen, wie steigenden Lebenshaltungskosten und Inflation, die Haushalte in Österreich weiterhin in der Lage sind, Vermögen aufzubauen.

Von den 896 Milliarden Euro wurden laut OeNB 9,1 Milliarden Euro in täglich fällige Einlagen und 9,9 Milliarden Euro in festverzinsliche Anlagen investiert. Interessanterweise entfiel der Großteil des Wertzuwachses jedoch auf verzinsliche Wertpapiere sowie Investmentzertifikate und börsennotierte Aktien, was auf eine zunehmende Diversifizierung und ein wachsendes Interesse an Finanzmärkten hindeutet.

Mehr Kredite getilgt als aufgenommen

Insgesamt halten die Österreicherinnen und Österreicher Einlagen im Wert von 202,9 Milliarden Euro und verzinsliche Wertpapiere von 201 Milliarden Euro. Zudem wurden 151,7 Milliarden Euro in Aktien und Investmentzertifikate angelegt. Diese Zahlen zeigen ein Zeichen für finanzielle Stabilität und Vorsicht, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit von Bedeutung ist.

Ein bemerkenswerter Trend ist, dass im Jahr 2024 – genau wie im Jahr 2023 – deutlich mehr Kredite getilgt wurden als neu aufgenommen. Das Volumen der ausstehenden langfristigen Kredite sank in diesem Zeitraum um eine Milliarde Euro. Dies könnte auf eine vorsichtige Kreditpolitik und höhere Rückzahlungsfähigkeiten hinweisen, die durch Stabilität auf den Arbeitsmärkten und möglicherweise durch staatliche Unterstützungsprogramme gefördert werden.

