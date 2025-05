Vernissage am 4. Juni 2025 in der upTown Art Galerie Graz: „Österreichische Edelkünste“ – Kunst und Wirtschaft vereint am Tag der Schneider

Ein außergewöhnliches Zusammenspiel von Kunst, Handwerk und Wirtschaft erwartet Sie am 4. Juni 2025 in der upTown Art Galerie in Graz, Österreich. Diese einzigartige Veranstaltung wird im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Ausstellung „Austrian Noble Art“ von dem renommierten Künstler Josef Pfleger stattfinden. Unter dem Motto „Wir geben uns die Ehre“ wird die Vernissage die Grenzen zwischen bildender Kunst und exklusiver Mode sprengen.

Josef Pfleger, ein Pionier im Bereich der nachhaltigen Kunst, hat seine handgefertigten Zeichnungen und Gemälde in einem innovativen, ökologisch zertifizierten Verfahren in prächtige Jacquard-Webstoffe transformiert. Diese hochqualitativen Materialien werden in meisterlicher Handwerkskunst zu einzigartigen Kleidungsstücken gefertigt, die Kunst und Mode auf höchstem Niveau vereinen. Die Werke von Pfleger sind nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch ein starkes Statement für Nachhaltigkeit und Qualität.

Die Vernissage am 4. Juni 2025, um 19:19 Uhr, verspricht mehr als nur eine Ausstellung. Gäste können inspirierende Worte von Prof. Dr. Raoul Polansky erwarten, einem angesehenen Kunsthistoriker, sowie von MMst.in Anneliese Ringhofer, der Landesinnungsmeisterin. Musikalisch umrahmt wird der Abend durch den traditionsreichen „Gradner G’sang“, der mit seinen Klängen die Atmosphäre des Events bereichern wird.

Die Ausstellung wird vom 4. bis 7. Juni 2025 in der Galerie zu sehen sein, mit einer feierlichen Finissage am Samstag, den 7. Juni 2025, ab 14:14 Uhr. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die Werke von Josef Pfleger sowie die Verschmelzung von Kunst und Mode zu erleben.

Besuchen Sie uns:

upTown Art Galerie, Sporgasse 24, 8010 Graz

www.uptownart.at